▲Toyota 台北新車暨新能源車特展開展記者會 歲末最強優惠加碼送

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甫榮獲第 44屆JCOTY日本年度風雲車大賞的PRIUS，除了備受日本車壇肯定外，PRIUS PHEV在台灣也深受民眾的喜愛，於今年4月大改款上市至今，累積訂單已超過1,300張！為回饋消費者支持，和泰汽車特別邀請日本原廠PRIUS大矢開發責任者，於車展發表台灣全新PRIUS芥末黃車色，並向原廠爭取配額，限量20台註1即日發售，關注PRIUS的車迷朋友千萬不要錯過！
此外，TOYOTA亦推出「歲末最強 豪禮滿載」註2車展期間限定優惠活動，於2023/12/28~2024/1/1入主指定車款享「交車禮」、「購車圓夢金3萬元」、「最高60萬0利率」、「5年14萬公里延長保固」與「政府汰舊換新補助5萬元」等5大好禮，優惠總價值最高14萬元！車展期間購買GR SUPRA手排版，更享「購車圓夢金16萬元」等總價值最高25萬元優惠註3，輕鬆入主傳奇跑車！歲末年終最後一波優惠，輕鬆購車趁現在。
台灣初亮相的bZ Compact SUV Concept是一款結合環保理念與智能科技的純電跨界休旅概念車，其開發及設計理念以「clean-vital」為核心，「clean」代表純電車在行駛過程中零碳排放，結合「vital」所代表的未來感動態新科技，向大眾展現更潔淨、環境友善、先進科技的未來車款。採用以駕駛者為中心的一體化設計，展現極簡數位化風格，內飾與座椅採環保再生材料製成，傳達「Beyond Zero」超越零碳排放的品牌理念。此外，車輛亦配備名為「Yui」的智慧個人助理系統，能透過語音和燈光與使用者互動！是一台在設計理念和科技功能都符合新時代消費者期待的純電先驅車款。
TOYOTA於2014年推出第一代MIRAI氫能電動車(FCEV)，MIRAI在日文中即是「未來」之意。身為TOYOTA電動化戰略中重要的一環，其搭載TOYOTA最尖端技術，以純淨氫氣與大氣中的氧氣反應，產生電力作為車輛行駛動力。在整個行駛過程中，除了H2O水分子之外，不會排放任何廢棄物，因此又被稱為終極環保車。具備超長的續航里程最高850km註4，且僅需5分鐘內即可加滿氫氣註5，能源補充速度與一般燃油車款相同，無須長時間等待。目前Mirai已在歐美與日本販賣多年，截至2023年，全球累積銷量更突破2萬4千台。
PRIUS PHEV具有都市純電、長程油電備援的特點，純電里程行駛可滿足多數人平均每次行駛所需里程註6，除了是減碳效果最佳的複合式電動車註7外，使用家用插座即可便利充電，油電備援系統亦讓乘車者免受里程焦慮之苦，十分適合台灣的用車環境！本次於車展展示的限量新色芥末黃為鉑金等級，純電行駛里程達87公里註8，搭載第五代PHEV系統與2.0升引擎，零百加速僅需6.7秒註9！標配Toyota Safety Sense 3.0 智動駕駛輔助系統註10，並搭載40項主被動安全配備，全方位守護駕駛者與乘客安全。為回饋台灣消費者的支持，於車展發表的台灣全新車色 – 芥末黃，即日起發售，限量20台。