▲MAZDA MX-5 新年式即日起展開接單

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新年式 MAZDA MX-5 於內外觀的質感、智慧車載科技與安全性進行全面升級，外觀上可以清楚辨識出全新 LED 頭燈組的嶄新特色，以更銳利的日行燈造型點綴，為 MX-5 帶來俐落並符合敞篷跑車的運動化外型，同時升級為進階型智慧頭燈 (ALH) 附行人標記功能，進一步提升夜間行車安全。尾燈則承襲第一代MAZDA MX-5 經典圓形設計語彙，除了新增中心 LED 環形燈組提高車型辨識度，更加大尾燈外緣的煞車燈具面積，提升煞車時的後車警示性。此外，新式的 17 吋 8 輻雙肋式輪圈與天際灰新車色，也為經典跑車增添嶄新風貌。
車艙內裝MAZDA MX-5 搭載全新設計高辨識度跑車化儀錶組，加上全面升級 8.8 吋中央資訊顯示幕，讓資訊顯示更清晰，同時升級 USB Type-C 連接裝置，輔以全車系標配的 BOSE® 環繞音響，讓上乘的駕馭樂趣也能兼具視聽娛樂饗宴。自排車型 MX-5 RF 標配全新荒漠棕 Nappa 真皮座椅結合同色車門內飾，讓細膩內裝質感再進一階，於頂篷敞開時也可盡顯車主的出眾品味。在安全上，MAZDA MX-5 新增智慧前行煞車輔助系統 (SBS) 與二次碰撞迴避系統，讓車主在恣意暢享操控樂趣之餘，也能安心無虞。
縱置後驅平台結合輕量化車體 敏捷駕馭盡享快意馳騁
新年式MAZDA MX-5 於轉向系統全面精進，以流暢的線性操控提供直覺的路感回饋，讓人馬一体再進化。其中最富含操駕樂趣的 MAZDA MX-5 手排車型於此次改款也有大幅精進，後輪驅動系統全新升級非對稱式限滑差速器 (Asymmetric LSD)，透過改變減速入彎及出彎加速時的差速齒比，穩定抑制車輛因後輪驅動力變化而產生的側滑或轉向過度，強化過彎時的動態穩定性。為使駕駛能於賽道中盡情馳騁，新年式MAZDA MX-5 也於原 DSC 動態穩定系統新增手排車型專屬的全新賽道模式 (DSC-TRACK)，讓行駛於賽道的愉悅能與安全兼具，系統僅會於車輛因極限操駕而失去控制的狀態下，才會介入控制，降低事故風險。為提供駕駛更純粹的機械行駛樂趣，全新 MX-5 手排車型同步優化了引擎控制模組及油門踩踏反應，進一步提升靈敏操駕感受。
MAZDA MX-5 作為縱置引擎後輪驅動經典車款代表，以輕量化車身結合 184ps/ 20.9 kg-m 動力表現與獨家KPC 車身平衡控制技術，加上前獨立雙 A 臂、後獨立多連桿的懸吊配置、前後車重 50：50 的完美比例，滿足車主對上乘操控技巧的探索。而車系中成為熱血車迷們爭相收藏的 MX-5 RS 車型，配置國際知名避震器品牌BILSTEIN 專屬開發的運動化懸吊系統，能細膩地吸收行駛時所產生的細微震動，在提升輪胎抓地力之餘，也強化整體動態表現。同時，於 MX-5 RS 車體與前輪避震器上座輔以引擎室強化拉桿連接，除了增強整體車身剛性，亦提升彎道中穩定性。為了讓動態操駕過程中能有更好的支撐性，MX-5 RS 車型標配以 Nappa 真皮與Alcantara 材質包覆椅面的 RECARO 跑車座椅，帶來絕佳的舒適性、包覆性與防滑性，滿足熱愛經典 Roadster 氛圍的品味車主。
新年式MAZDA MX-5 於今日正式展開接單，預計於 2024 年 7 月起陸續交車，欲了解更多相關訊息與規格配備，歡迎造訪 MAZDA 官方網站。
MAZDA MX-5 車系編成與正式售價
車型
正式售價
MX-5
1,400,000 元
MX-5 RS
1,500,000 元
MX-5 RF*
1,590,000 元
*MX-5 RF 車型可享加價 5 萬元升級 RECARO 跑車座椅