▲Singer Classic Study 首次亮相 2024 台北車展

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首輛 Classic Study 作品靈感源自 1970 年代時期氣冷 Porsche 911，Coupe 版本於 2009 年 Monterey Car Week 正式亮相，並接續協助車主新生 AWD 四輪驅動及 Targa 版本。2018 年與Williams F1 車隊賽車工程研發公司進行合作，全球珍稀限量75輛的Dynamic and Lightweighting Study (DLS) 作品於英國新廠重獲新生，將氣冷引擎的性能極限推升至嶄新境界。2022 年，為得以讓車主向經典的 930 Turbo 車型致敬，推出兼顧長途與運動駕馭訴求而生的 Turbo Study 作品。來到2023 年，為滿足車主將 Dynamic and Lightweighting Study 結合渦輪技術的渴望， Dynamic and Lightweighting Study – Turbo (DLS-T) 作品就此誕生，向強悍的 934.5 耐久賽車致上最高敬意。
為讓台灣市場廣大的汽車熱愛者親身感受 Singer 的魅力，永三汽車將於 2024 台北車展展出品牌創立初期由 Singer與台灣車主共同構思重生的第七輛 Classic Study 作品 Taiwan Commission 。以一輛 964 型號 1991 Porsche 911老車底盤為基底，翻新修復並換上碳纖維打造外觀鈑件，身披 Singer Racing Silver 漆色，霧銀窗框配上車側橄欖綠色Porsche 字樣。車艙內部完整保留Porsche 911經典元素，以 Olive Green皮革和麂皮搭配雪花白縫線，更選配輕量化碳纖維賽車椅，椅面方格織紋搭配黃銅飾環點綴，全手工成就完美內裝細節。動力部分搭載 3.8 升氣冷水平對臥六缸引擎，配載五速手排變速箱，前廂鈑件中央的外露式鋁合金油箱蓋及車側機油孔蓋更是 Singer 標誌性設計，處處皆是迷人細節。
以作品為主角，宛若美術館的 Singer專屬展區貫徹品牌獨到簡約美學，敬邀所有經典車熱愛者於 2023 年 12 月28日至2024 年 1 月 1 日期間前往南港展覽館一同鑑賞體驗。身為官方合作夥伴，永三汽車持續致力於忠實傳達品牌的特色個性與精神，同時提供層峰買家頂級客戶服務，經 Singer 之手得以收藏並延續經典。