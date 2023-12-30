侯稱當刑警沒穿防彈衣遭打臉　謝長廷嘆：別自稱功勞多大的英雄

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謝長廷說，日後發生陳進興的妻子及弟弟遭受刑求，刺激陳進興發狂，演變成挾持人質，訴諸媒體，要求還其家人公道，後來法院調查證明確有刑求，並明載於判決書內，侯友宜當時是專案小組負責人，當然要負責任，所以是有責任的人，沒有什麼搶功的立場。
謝長廷說，據他所知，侯友宜和陳進興似乎有熟，陳第一時間衝進南非武官官邸，槍枝走火誤傷武官和女兒，要求警方進來救人，那時侯友宜喊道「阿興啊！我要進來了」，順利把武官抬出去治療，所以南非武官很感謝他，但從那時到陳進興投降的22小時，侯沒有進去現場，只有從外面接小孩子（所以小孩感謝他），也從外面推我進去，自己也感謝他，一個人還真的爬不進去。
謝長廷說，當時自己沒有穿防彈衣，是認為談判的人不要讓歹徒感覺不信任，而侯整天都戴鋼盔穿犯彈衣，應該是擔心陳進興如果知道妻子遭刑求細節會被開槍，當時自己沒有公職，進去現場純粹是陳進興要求和警方的通知。
謝長廷說，最後因為政治和選舉因素，侯成為該事件的英雄，他則被打成干擾辦案的壞人，雖然很多人對他有很多抹黑潑糞，一年後自己選上高雄市長，如今侯一帆風順成為總統候選人，沒有人會追究他當年的責任，「希望不要自稱是功勞多大的英雄！」
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