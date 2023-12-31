轟包租侯新莊獵地三謊言　賴競總：計畫獵地、容積獎勵、五鬼搬運

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首先，連侯友宜律師都證實，買地確實是「陸續收購」，質疑若這不是有計畫性的買地，什麼才是？陳世凱指出，昨日陪同侯友宜召開記者會律師已經在記者會上證實，妻子任美鈴的254地號繼承自長輩、親戚，經民國76年地籍圖重測，發現房子佔用到鄰地253地號，為此陸續收購，其中更提到任美鈴「繼承母親土地後開始逐次處理土地持分」。
此外，陳世凱認為，若只是單純處理地上建物問題，大可買回部分就好，為何又昱要費盡心思陸續收購253地號？根據地籍圖資顯示，252、256地號也屬裏地，並無直接臨路，照侯友宜的說法，未來是不是也會一併收購整合？另外，既然土地是繼承而來，單純處理老屋佔用相鄰土地問題，誠實申報即可，侯家為何堅持要用又昱公司來購買土地？
第二大謊言，新莊復興段253地號面積完整方正，根本不是「畸零地」。陳世凱指出，侯友宜聲稱房子壓在別人土地上面，是「合法的在買這個畸零地」，但事實上，侯家目前已持有六分之五持分的253地號土地，至今已經購入62.5坪，面積完整方正，根本不是畸零地。尤其未來253、254地號整併完成後，該地面積將超過160坪，價值上看億元，若後續申請都更，預估價值更加可觀。質疑侯稱「只是合法買畸零地」，說謊不打草稿，難道都不會心虛嗎？
第三大謊言，都更、容積獎勵恐怕都是為侯友宜量身打造。戴瑋姍指出，侯友宜在新北市長任內，一邊買地、一邊放寬容積獎勵限制，自以為瞞天過海，私底下五鬼搬運。回顧侯友宜擔任新北市長至今，幾乎每一年都分別提出不同容積獎勵方案，巧妙的是，無論是新北市都更處或城鄉局所推出、放寬、修改的容積獎勵條件，侯家持有土地竟然都吻合，容積獎勵遭疑是為侯友宜量身打造不是沒有道理，天底下真有如此剛好的事情？
此外，戴瑋姍指出，新北市府今年10月宣布解編新莊高中用地，未來該處地目將變更為住宅區、公園及市場用地，用途多元宜居，可望帶動附近發展，該處周邊土地價值有望再提高，經查發現，該處距離侯家持有之土地，步行竟然只需五分鐘。市府解編土地本是理所當然，不過為何優先選擇解編對侯家新莊土地價值上漲最有幫助的新莊高中用地？侯友宜應該出面說明。侯家持有土地現在是「都更獎勵萬事俱全，只欠最後持分」，該處要不是風水寶地，什麼好事都剛好讓他碰上，那恐怕就要問侯友宜，究竟有沒有藉自己職權鋪路，量身打造養地整地SOP流程？
戴瑋姍強調，侯友宜在擔任新北市副市長、市長期間，一邊買地是事實、一邊修容積獎勵相關法規也是事實，已經有觸犯公職人員利益衝突迴避法嫌疑，究竟是3億、5億還是10億探長？在又昱公司的掩蓋下大眾不得而知。
最後戴瑋姍說，容積獎勵應是鼓勵民眾都市更新、老屋重建的誘因，讓市容更美更新，居住更安全，而不是拿來圖利自己、炒地養地的工具。呼籲侯友宜正面回應，又昱公司名下到底還有多少資產與土地？未來新莊復興段253、254地號整併成功後，是否會申請都更？侯友宜在其任內不斷放寬容積獎勵，而又昱公司持有的土地又剛好適用獎勵條件，到底是巧合還是量身打造？請侯友宜說清楚、講明白。
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