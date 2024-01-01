倒數12天最新戰報／剩10幾趴支持？柯嗆假民調！要求選後退出台灣

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賴清德在辦辯論會中提到，「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」會後他承認口誤，誤將「中華民國憲法」講成「中華民國」，漏了兩個字。賴清德昨再澄清，中華民國憲法沒有九二共識，如果把九二共識跟中華民國憲法混為一談，這對台灣來講是非常危險的。
此外，柯文哲在辯論會上指控高端疫苗有弊端，要求公布高端合約，賴清德昨重申，自己的態度很清楚，人民有知的權利，高端合約經立法院調閱，且監察院已經檢查過了，這個時候公開符合社會公益。而柯文哲在辯論時談到父親，卻不斷卡痰，還疑似哽咽說不出話，賴清德昨緩頰，人是感情的動物，碰到特別的人事物會感動流淚，就像自己之前回萬里，看到老師跟鄉親們都站出來支持他，也讓他感動掉淚，但可惜的是卻被柯扭曲為為房子流淚，希望柯能夠「人同此心，心同此理」，選戰倒數最後幾天，也期盼主軸回到國政論辯，這才是最重要的。
【國民黨】
國民黨與侯友宜昨繼續猛攻賴清德口誤，侯友宜說，人不能老是做忘恩負義的事情，中華民國孕育了賴清德，賴清德以前卻自稱務實台獨工作者，到現在理念完全沒變。他問，連美國都不贊成台獨，賴清德一旦台獨下去，會不會戰起來？ 侯友宜昨也要求賴清德針對廢死議題表態，廢死造成刑責越判越輕，難怪詐騙集團越來越多，治安哪裡好得了？人民哪會有安全？「台灣人擔心戰爭就很嚴重了，還要面對治安問題」。他如果當選就任，將「依照法律規定，該怎麼辦就怎麼辦」，才能保護台灣的古意人。
至於自己的凱旋苑爭議，侯友宜說，對手找不到攻擊點，就不斷拿「凱旋苑」事件抹黑、欺負他的妻女，他氣到沒心情準備昨天辯論，但選舉是一時的，妻女是一輩子的，「敢欺負我的妻女，我一定不會放過他！」
【民眾黨】
柯文哲昨繼續批賴侯，從辯論會到現在沒有回答問題，賴清德說把中華民國當成兩岸護國神山會帶來災難，辯論會後稱是口誤，改口為是要講中華民國憲法，這下更糟糕，「這要爬出一個坑，再掉入一個坑」。賴清德昨天說「兩岸互不隸屬就是台獨」，他猜蔡英文聽了應該氣到快要吃Panadol（普拿疼），相信賴應該已經接到AIT的電話。至於侯友宜，柯說，辯論會問了為什麼中共要替侯做假民調、為什麼這麼喜歡侯，以及新北市長連任問題，侯通通沒有回答、不敢回答。
此外，後天起依法不得再公布民調，民調封關前，柯文哲也嗆，最近的假民調讓他滿困擾的，之後要把封關民調都記錄下來，開票當天開獎，讓那些民調做他只有10幾%的民調公司從此退出台灣。
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