邱昊奇、林孫煜豪演而優則導！雙雙獲得短片補助　將執導演筒

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洪小鈴繼演出第一部大愛戲劇《一路芬芳》頗受好評，去年大愛再度力邀她主演之前第一季感動許多觀眾的好戲《你好，我是誰》第二季，飾演一位早發性失智症的女強人，角色在劇中的病程完整，從一開始強勢性格到發病後的心境變化，表演極具挑戰，她大呼壓力極大，在做角色功課的過程中更常感受到病人本人及家屬的不容易而多次落淚，因此雖然覺得難度極高，同時也覺得能讓更多人更了解這個疾病是非常有意義的事，她要更努力詮釋。除此之外，去年她也客串了幾部影集，更主演了BL劇嘗試不同劇種，雖然過去總擔當主演的她更喊話：「因為近年有好多很棒的台劇，不論角色大小只要能展現不同角色特質，希望能多多找我挑戰。」
累積多年戲劇經驗的鍾政均，近年挑戰劇場成功，繼第一部演出大型音樂舞台劇《徽因》即解鎖台灣各大戲劇院後，更因自身學習日語超過9年，具備日文及唱跳能力，在去年日本劇場來台海選後成功獲選前往日本集訓，全日文演出《Kano》擔當男主角，收穫不少日本粉絲，透過音樂劇的台日題材也成功促進台日交流，加上也演出台韓音樂劇《小王子》，多次與跨國團隊合作成功，也因此獲封台灣音樂劇小王子成為台灣之光。
過去為大銀幕常客的張家慧，主演過多部電影及膾炙人口的MV，像是多年前林宥嘉的〈說謊〉到近期周興哲的〈最後一堂課〉都讓人印象深刻。先前因結婚生子淡出銀幕，現在兒子長大已8歲，她體態保持良好，也從過去輕熟女的形象變成亮麗媽咪，不論是《想見你》直率女強人還是《逆局》中温昇豪的溫柔老婆承接角色更多元，去年不論大小銀幕都有參與演出，期待今年有更多不同形象樣貌的作品與大家見面。同樣是廣告及MV常客的楊銀豪，華裔德國人的他會德英日語，近期除了跟影后謝盈萱一起拍攝廣告外，更客串了國際大導的新電影，他也期待能有更多戲劇作品的演出。
同為水瓶座的師兄弟邱昊奇與林孫煜豪，平常兩人的想法就很天馬行空，演戲時對表演的熱情，也常反映在跟導演及對手演員討論如何創作出劇本外角色能做出的更多可能性，不甘只做詮釋角色的演員，他們將更多的想法加入不同的創作工作內。林孫煜豪在空檔時會與從事幕後的姊姊拍攝紀錄片編寫劇本等，昊奇更是將喜劇天份好好地利用在ㄧ些廣告的劇情內，幾支讓網友們發笑點閱率高的廣告皆來自他的劇本創作及演出。兩位演而優則導，默默創作出的短片劇本《地獄哽》、《秀子》也獲得了短片拍攝的高額補助，2024年將開拍，經紀人表示樂見他們斜槓，希望他們不管幕前幕後都能持續運用才華帶給大家更多元的作品。
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