▲Ford 打造多元產品陣容 歲末迎龍入主新車送好禮

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New Ford Focus以多元車型，包含德規五門掀背（Hatchback）、德規跨界休旅（Active）、德規跨界心休旅（Active Wagon）、德規運動旅行車（Wagon）、德製性能掀背（ST X 6MT）和德製性能旅行車（ST X Wagon）之豐富陣容，提供全方位車型，滿足消費者個人及家庭乘載之用車需求。此外，New Ford Focus共提供兩種動力編成，其中1.5L EcoBoost®182渦輪增壓汽油引擎，擁有同級最佳182ps最大馬力，以及最高17.1km/L的高效油耗表現；此外，由Ford Performance性能團隊調校的正德製高性能旅行車New Ford Focus ST X Wagon與手排性能鋼砲New Ford Focus ST X Hatchback 6MT，則是搭載專屬調校2.3L EcoBoost®280雙渦流渦輪增壓汽油引擎，帶來同級最強280ps馬力。搭配先進照明科技、新世代數位化座艙、完整主被動安全科技以及豐富操駕表現，持續受到市場肯定。活動期間入主New Ford Focus全車系享最高100萬0利率，與5年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固）；指定車型（Hatchback／Active／Active Wagon／Wagon）再贈氣泡水機，原Ford車主換購再享1萬元配件金。
純正歐系運動跑旅New Ford Kuga上市以來，持續以豐富大滿配的科技配備，以及高效雙動力編成受到消費者肯定，秉持純正歐洲跑旅之準則，並以同級唯一「歐系駕馭樂趣」、「領先智駕輔助科技」、「唯一通過比利時Lommel賽道耐久測試」等產品優勢，持續席捲台灣中型休旅市場，24年式New Ford Kuga推出全新EcoBoost®180 ST-Line Sport、EcoBoost®250 ST-Line Performance雙動力車型，透過專屬ST-Line運動化內外觀鋪陳、先進智駕科技配備、強勁渦輪動力等產品特質，滿足消費者對於中型休旅各項要望，完美形塑Kuga同級唯一歐系跑旅的運動化本格形象。活動期間入主New Ford Kuga享最高100萬0利率，與5年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固），再贈濕拖清潔機器人，入主EcoBoost®250 AWD任一車型加碼再送氣泡水機。原Ford車主換購New Ford Kuga全車系可享1萬元配件金。
正宗美式皮卡The All-New Ford Ranger XLT車型以其卓越的商業多工應用機能和駕乘舒適性脫穎而出，其搭載2.0L直列四缸柴油渦輪引擎（170ps／41kg-m）及SelectShiftTM六速手自排變速箱，擁有出色的3,500kg拖曳能力，並承繼過往出色的貨斗載物優勢，創造多元空間收納機能，無論是在商業用途還是日常駕駛，都為消費者提供了新選擇。同時，以極具競爭力的價格為消費者打開了入手高品質皮卡的大門，活動期間入主XLT車型享現金價129.9萬元，再贈價值45,000元原廠後斗分隔板，讓消費者購車享多種優惠。
經典美式跑車New Ford Mustang自2012年福特六和導入第五代車型後，以美式自由奔放的獨特風格掀起台灣Pony Car風潮，讓許多車迷一圓雙門跑車夢想；其中EcoBoost® Premium車型搭載極致效能的2.3L EcoBoost®雙渦流渦輪增壓引擎，藉由Overboost超增壓功能充分優化油門反應，扭力峰值達45.0kg-m，以較小的排氣量創造出290ps最大馬力，帶來性能和節能兼具的完美平衡，活動期間入主EcoBoost® Premium車型享現金價179.9萬元。
福特六和持續聆聽消費者心聲，為了貼近消費者生活圈，將於2024年1月陸續展開全台北、中、南巡展，首場將於2024年1月3日至1月7日，假台北三創園區一樓十二立方登場，將於現場展出New Ford Focus、New Ford Kuga、The All-Electric Ford Mustang Mach-E及The All-New Ford Ranger，消費者只要參與填寫問卷、現場互動小遊戲及打卡即可獲得Ford限量好物，現場購車再贈隱藏版專屬訂車禮，歡迎喜愛Ford的消費者前往參觀，活動詳情請洽現場服務人員。
車款
優惠活動內容
|New Ford Focus
|2023年12月30日至2024年1月31日止
|New Ford Kuga
|2023年12月30日至2024年1月31日止
|The All-New Ford Ranger
|2023年12月30日至2024年1月31日止
|New Ford Mustang
|2023年12月30日至2024年1月31日止
|New Ford Tourneo Connect旅玩家
|2023年12月30日至2024年1月31日止