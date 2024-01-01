動力與配備全面升級　2024 年式 Land Rover Defender D300 X-Dynamic HSE 試駕

Ford 打造多元產品陣容 歲末迎龍入主新車送好禮

▲Ford 打造多元產品陣容 歲末迎龍入主新車送好禮
▲Ford 打造多元產品陣容 歲末迎龍入主新車送好禮

2GameSome - 有車賞

福特六和傾聽消費者聲音，積極觀察市場動態，推出多元產品陣容，豐富國人移動生活及滿足用車需求。喜迎2024年，福特六和推出購車優惠方案再加碼，消費者於活動期間2023年12月30日至2024年1月31日止，入主New Ford Focus、New Ford Kuga以及New Ford Tourneo Connect旅玩家指定車型即享最高100萬0利率與5年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固）；New Ford Focus與New Ford Kuga指定車型贈氣泡水機或濕拖清潔機器人 ，而原Ford車主換購指定車型再享1萬元配件金，讓消費者購車享有多重好禮。此外，全新世代科技美式正宗皮卡The All-New Ford Ranger XLT則推出現金價129.9萬元購車優惠，再贈原廠後斗分隔板（價值45,000元），讓消費者輕鬆坐擁美式正宗運動皮卡；經典美式跑車New Ford Mustang EcoBoost® Premium享現金價179.9萬元購車優惠。同時福特六和貼近消費者生活圈，2024年1月將於全台北、中、南三地舉辦Ford巡迴車展，首發1月3日至7日於台北三創園區1樓十二立方展出多款口碑好評車型，現場除有互動小遊戲，打卡贈限量隱藏版好禮，購車更享限定優惠，歡迎消費者蒞臨參觀！

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New Ford Focus以多元車型，包含德規五門掀背（Hatchback）、德規跨界休旅（Active）、德規跨界心休旅（Active Wagon）、德規運動旅行車（Wagon）、德製性能掀背（ST X 6MT）和德製性能旅行車（ST X Wagon）之豐富陣容，提供全方位車型，滿足消費者個人及家庭乘載之用車需求。此外，New Ford Focus共提供兩種動力編成，其中1.5L EcoBoost®182渦輪增壓汽油引擎，擁有同級最佳182ps最大馬力，以及最高17.1km/L的高效油耗表現；此外，由Ford Performance性能團隊調校的正德製高性能旅行車New Ford Focus ST X Wagon與手排性能鋼砲New Ford Focus ST X Hatchback 6MT，則是搭載專屬調校2.3L EcoBoost®280雙渦流渦輪增壓汽油引擎，帶來同級最強280ps馬力。搭配先進照明科技、新世代數位化座艙、完整主被動安全科技以及豐富操駕表現，持續受到市場肯定。活動期間入主New Ford Focus全車系享最高100萬0利率，與5年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固）；指定車型（Hatchback／Active／Active Wagon／Wagon）再贈氣泡水機，原Ford車主換購再享1萬元配件金。

純正歐系運動跑旅New Ford Kuga上市以來，持續以豐富大滿配的科技配備，以及高效雙動力編成受到消費者肯定，秉持純正歐洲跑旅之準則，並以同級唯一「歐系駕馭樂趣」、「領先智駕輔助科技」、「唯一通過比利時Lommel賽道耐久測試」等產品優勢，持續席捲台灣中型休旅市場，24年式New Ford Kuga推出全新EcoBoost®180 ST-Line Sport、EcoBoost®250 ST-Line Performance雙動力車型，透過專屬ST-Line運動化內外觀鋪陳、先進智駕科技配備、強勁渦輪動力等產品特質，滿足消費者對於中型休旅各項要望，完美形塑Kuga同級唯一歐系跑旅的運動化本格形象。活動期間入主New Ford Kuga享最高100萬0利率，與5年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固），再贈濕拖清潔機器人，入主EcoBoost®250 AWD任一車型加碼再送氣泡水機。原Ford車主換購New Ford Kuga全車系可享1萬元配件金。

正宗美式皮卡The All-New Ford Ranger XLT車型以其卓越的商業多工應用機能和駕乘舒適性脫穎而出，其搭載2.0L直列四缸柴油渦輪引擎（170ps／41kg-m）及SelectShiftTM六速手自排變速箱，擁有出色的3,500kg拖曳能力，並承繼過往出色的貨斗載物優勢，創造多元空間收納機能，無論是在商業用途還是日常駕駛，都為消費者提供了新選擇。同時，以極具競爭力的價格為消費者打開了入手高品質皮卡的大門，活動期間入主XLT車型享現金價129.9萬元，再贈價值45,000元原廠後斗分隔板，讓消費者購車享多種優惠。

經典美式跑車New Ford Mustang自2012年福特六和導入第五代車型後，以美式自由奔放的獨特風格掀起台灣Pony Car風潮，讓許多車迷一圓雙門跑車夢想；其中EcoBoost® Premium車型搭載極致效能的2.3L EcoBoost®雙渦流渦輪增壓引擎，藉由Overboost超增壓功能充分優化油門反應，扭力峰值達45.0kg-m，以較小的排氣量創造出290ps最大馬力，帶來性能和節能兼具的完美平衡，活動期間入主EcoBoost® Premium車型享現金價179.9萬元。

福特六和持續聆聽消費者心聲，為了貼近消費者生活圈，將於2024年1月陸續展開全台北、中、南巡展，首場將於2024年1月3日至1月7日，假台北三創園區一樓十二立方登場，將於現場展出New Ford Focus、New Ford Kuga、The All-Electric Ford Mustang Mach-E及The All-New Ford Ranger，消費者只要參與填寫問卷、現場互動小遊戲及打卡即可獲得Ford限量好物，現場購車再贈隱藏版專屬訂車禮，歡迎喜愛Ford的消費者前往參觀，活動詳情請洽現場服務人員。

車款

優惠活動內容

New Ford Focus

2023年12月30日至2024年1月31日止

  • 全車系享最高100萬0利率、5年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固）。
  • 入主指定車型（Hatchback／Active／Active Wagon／Wagon）再贈「SodaStream TERRA 快扣機型氣泡水機」，原Ford車主換購指定車型再享1萬元配件金。
New Ford Kuga

2023年12月30日至2024年1月31日止

  • 入主EcoBoost®180車型享最高100萬0利率、5年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固）再贈「LG CordZero™R3 濕拖清潔機器人」。
  • 入主EcoBoost®250 AWD車型享最高100萬0利率、5年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固）再贈「LG CordZero™R3 濕拖清潔機器人」及「SodaStream TERRA 快扣機型氣泡水機」。
  • 原Ford車主換購全車系可享1萬元配件金。
The All-New Ford Ranger

2023年12月30日至2024年1月31日止

  • XLT車型現金價129.9萬元，再享原廠後斗分隔板 (價值45,000)。
New Ford Mustang

2023年12月30日至2024年1月31日止

  • EcoBoost® Premium車型現金價179.9萬元。
New Ford Tourneo Connect旅玩家

2023年12月30日至2024年1月31日止

  • 23年式全車系享最高100萬0利率、5年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固）。

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