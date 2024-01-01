▲Ford 打造多元產品陣容 歲末迎龍入主新車送好禮

New Ford Kuga





2023年12月30日至2024年1月31日止



入主EcoBoost ® 180車型享最高100萬0利率、5年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固）再贈「LG CordZero™R3 濕拖清潔機器人」。

180車型享最高100萬0利率、5年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固）再贈「LG CordZero™R3 濕拖清潔機器人」。 入主EcoBoost ® 250 AWD車型享最高100萬0利率、5年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固）再贈「LG CordZero™R3 濕拖清潔機器人」及「SodaStream TERRA 快扣機型氣泡水機」。

250 AWD車型享最高100萬0利率、5年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固）再贈「LG CordZero™R3 濕拖清潔機器人」及「SodaStream TERRA 快扣機型氣泡水機」。 原Ford車主換購全車系可享1萬元配件金。