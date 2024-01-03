張誌家因心肌梗塞在中國過世享年43歲！2009年因假球案遭逐出球界

強打中年／對張誌家的愛與恨都留在風中！一代天才投手「張99」

▲張誌家因為在中國猝死，享年43歲，但他過去是很多球迷心中的英雄。（圖／取自X @livedoornews）
▲張誌家因為在中國猝死，享年43歲，但他過去是很多球迷心中的英雄。（圖／取自X @livedoornews）

文/強打中年

直到一天過去，可能很多人還不敢相信，這位曾經的中華隊英雄張誌家過世的消息，但隨著親友證實，加上不少隊友提醒，球迷真的慢慢意識到，這位昔日的天才投手，真的離台灣球迷遠去，不少球迷對他恨之入骨，因為他涉入假球案，差點搞爛了台灣棒球環境，有球迷對他十分熱愛，因為他在國際賽的好表現，才讓中華隊屢次能有好成績，但就算是張誌家已經不當球員，很難不想起這位「張99」的投手。

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張誌家的個性，就跟他拍廣告「老外」的外號一樣，十分豪爽奔放，2日上午傳出死訊，不少相關「阿家」的好友都難以置信，還以為是誤傳。

但隨著網路、電視、各種新聞鋪天蓋地而來，很難不去意識到他的離去。

很多人認識張誌家應該是從2001年的世界盃開始，因為他在季軍賽面對日職一軍等級的打者，一一用他拿手的「快慢」投球，甚至本來他就很拿手的曲球、滑球讓對手出局，張誌家當時說，自己會利用抬腿「二段式」的投法，去擾亂打者，加上他直球球威夠剛猛，對手很難反應。

打聽張誌家的過去，會發現他在業餘時期，先發、後援兩頭跑都可以，尤其在合庫階段，他更是讓不少球隊吃足苦頭。

張誌家在台灣大聯盟以誠泰第一指名進入職棒，這是因為他跟球隊早有默契，沒想到世界盃他一戰成名後，卻也吸引到西武獅隊開價，不但簽約金1億2000萬日幣，當時媒體報導，他還簽了9年每年至少2000萬日幣的保證約，這在當時也是前所未見，即便最後張誌家提前離開日本，西武隊也把剩餘款項付完。

當然張誌家在2001年世界盃對戰日本奪下季軍，2003年亞錦賽，他10局上，面對韓國，順利封鎖打線，投球的狀況仍很有水準，幫助中華隊打進雅典奧運，8搶3資格賽，當時尋求復出的張誌家竟然又「復活」，幫助中華隊一路打進北京奧運。

張誌家是令人驚奇的投手，他在國際賽投球的霸氣，牽制韓國跑者的「神牽制」，到現在都還讓球迷難忘，但球迷也最氣他涉入「放水」事件，檢方認為張誌家拿了「雨刷」蔡政宜簽賭集團打假球的佣金，但卻不配合打假球，之後又被起訴，須賠償新臺幣600萬元。

張誌家的聲望一落千丈，大概就是他回到台灣，又涉入假球案的狀況，球迷對他恨之入骨，張誌家父親曾經發誓，若張誌家打假球要「打斷他的腿」，因次球迷也用「斷腿張」來形容他。

之後的狀況很複雜，張誌家曾經當過鐵板燒學徒，學裝空調等，做過各種工作，但他還是會手癢，跑去打壘球跟籃球，而且都還有一定實力，張誌家被傳出欠債，並且還有賭博等傳聞，而他近年來轉當高球教練，他天賦很好，也是有聲有色，也有傳出他在大陸的科技公司上班，住在對岸，但最後傳出的消息，就是他離開人世的報導。

不少球迷大概還是難以忘懷張誌家這種「臭屁」個性，在手套上繡了「看三小」，或是染著金髮，一副8+9的樣子，但張誌家的天分，依舊是無可取代，也是最令人惋惜的一代好手，再見！張99。

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關於強打中年：


一位長期觀察國內外棒、籃球生態的瘋狂球迷，也是一位愛碎碎念的中年大叔。


偶爾也會看一下電影、動漫，對模型、公仔也小有涉略。


最喜歡的球員是灌籃高手中的主角櫻木花道，以及大聯盟日籍好手鈴木一朗。


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