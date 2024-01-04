▲ Hyundai-Kia集團期望2024年銷售更接近800萬輛

Hyundai-Kia集團近幾年在車壇的表現可說是相當亮眼，其中Hyundai在2023年的交車售量較前一年增長了 6.9％，達到4,216,680 輛，而Kia部分全球銷量增長6.3%，達到3,085,771輛，合計超過700萬輛，不過Hyundai-Kia集團希望2024年可以持續增長。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×展望2024年，Hyundai-Kia集團也提出相關計畫，其中Hyundai在韓國銷售704,000輛，在其他市場銷售3,539,000輛，總計達4,243,000輛，這當中包括了旗下豪華品牌Genesis。Kia部分則是計畫在全球銷售320 萬輛汽車，其中韓國 53 萬輛，出口市場 263 萬輛，特殊用途汽車 7,000輛。目前兩者合併總計為7,443,000輛，其實距離800萬輛仍有一段距離。×採雙排座椅 5 人座跨界車型設定 全新 Mazda CX-70 將於 1/30 正式亮相 犯了低級錯誤導致漏機/燃油，Mercedes-Benz召回GLC/GLE 再見了V10，Lamborghini Huracan後繼車即將現身，動力改搭載V8插電式油電 最快 2 月亮相 第四代新款 Škoda Octavia 即將登場