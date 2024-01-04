▲補齊高階科技配備！Mazda 24 年式 CX-5 107.9 萬起正式發表上市！

20S SELECT





 360° 環景輔助系統



 無線充電裝置 + 無線 Apple CarPlayTM/ Android AutoTM



 LED 頭燈附主動轉向功能



 全速域主動車距控制巡航系統 MRCC



 巡航模式車道維持輔助系統 CTS



 進階前行煞車輔助系統 Advanced SCBS



 盲點偵測系統 BSM + 後車警示功能 RCTA



 車道偏移警示 LDWS + 車道偏移防止 LAS



 前後四眼式輔助雷達



 遠近光燈自動調節系統 HBC



 電子防眩後視鏡



 19 吋渦旋式爍黑鋁圈



 爍黑魂動之翼及爍黑車外後視鏡



 麂皮質感與皮質混搭運動座椅



 駕駛座六向電動調整功能



 Smart Keyless 免鑰匙感應系統



 7 吋全彩數位儀錶





 BOSE® 環繞音響附 10 支揚聲器



 10.25 吋中央資訊顯示幕



 前擋投影式全彩 HUD 結合智慧型手機導航投影功能



 USB Type-C 充電裝置



 方向盤換檔快撥片



