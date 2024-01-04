▲ 入門就享頂級配備，24 年式 Mazda CX-5 107.9 萬元起有感升級不加價

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Mazda 擁有最齊全的 SUV 產品陣容，而 CX-5 作為品牌熱銷主力車型，以眾多當代先進科技的加持深得車主的心，如效能出色的 Skyactiv 動能科技、魂動設計美學、市場最完備的主被動安全科技 i-Activsense、以及 25T Skyactiv-G 強悍動力整合 i-ACTIV AWD 智慧型四輪驅動提供人馬一体獨特駕馭樂趣，都是 Mazda CX-5 穩居銷售前茅的原因。
24 年式 Mazda CX-5 全車系升級畫質更細膩的 10.25 吋中央資訊顯示幕，自入門車款 20S Select 即標配 360o 環景輔助系統、BOSE® 環繞音響附 10 支揚聲器、方向盤換檔快撥片、無線充電裝置、無線 Apple CarPlayTM、USB Type-C 高功率充電裝置、以及級距內唯一配置的前擋投影式全彩抬頭顯示器支援智慧型手機導航投影功能。而 20S Select Plus 以上車型更標配 ALH 智慧型頭燈，除了可以依據不同的行駛路況及車速，自動切換各種照明模式，結合防眩光模式能偵測對向來車、前方車輛尾燈及亮度，自動調整光型以確保提供清晰的行車視野，讓日夜行駛皆能更加安心。
除了推出讓消費者有感的車載科技配備，24 年式 Mazda CX-5 在外觀與內裝的設計上也同步精進，並導入「流光金」車色。最受歡迎的 20S Select Plus 車型回應消費者需求，導入與車身同色的環車護板，原本即優雅出眾的內裝採用金屬髮絲紋飾板、灰色縫線，結合座椅灰色滾邊飾條，由內而外同步展現大氣尊榮感受。而具備強悍輸出 230ps/ 42.8kg-m 最大動力的 25T 雙車型，皆改採直瀑式網格水箱護罩彰顯個性，其中頂規旗艦車型 25T AWD GT Premium 更於前後保桿下方導入霧銀色烤漆護板與全新 19 吋星芒分割式鈦銀色鋁圈，內裝也以全新銀色金屬蜂巢紋飾板、灰色縫線點綴的環艙皮革飾板襯托其不凡氣勢。24 年式 Mazda CX-5 不僅安全科技及豪華配備皆完勝同價位帶國產及進口對手，輔以日本進口職人工藝及優雅精緻內裝質感，是 2024 年最佳擁車生活首選。
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