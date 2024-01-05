《大叔的愛》續集！牧春CP田中圭、林遣都恩愛 被吉田鋼太郎打斷
日劇《大叔的愛》由田中圭主演，吉田鋼太郎、林遣都等人共演，從2016年的特別篇到2018年的一、二季連續劇，以及2019年的電影，都深受大眾喜愛；相隔5年終於盼來續集《大叔的愛-Returns-》，故事延續「牧春CP」的婚後生活之外，更加入新陣容：井浦新、三浦翔平等，令觀眾相當期待。
記者陳雅蘭／綜合報導
《大叔的愛-Returns-》的故事是「承接第一季」的時間軸，克服了遠距離與疫情，春田創一（田中圭 飾）與牧凌太（林遣都 飾）遲來的新婚生活終於展開，2人終於可以一起吃飯、打電動、約會，天天膩在一起。然而，繁重的工作馬上讓春田的幻想破滅，小倆口還常因家事分工、垃圾分類的瑣碎事吵架。此時，來到牧春家的家事專家居然是已經退休、曾暗戀過春田的黑澤部長（吉田鋼太郎 飾），2人的生活因此產生變化。
《大叔的愛-Returns-》主要演員田中圭、林遣都、大塚寧寧、真島秀和、金子大地、伊藤修子、兒嶋一哉日前出席記者會，會上首度公開「牧春CP」的婚禮片段，林遣都卻突然淚灑現場，他解釋是因為太感動：「我這輩子都覺得不能在公眾場合哭，但看到每一個瞬間能讓觀眾出聲反應，真的很難以置信！」一旁的田中圭也深受感動，對於兩人的真情流露，現場觀眾也溫暖回應：「謝謝你們回來！」、「一直在等你們！」
《大叔的愛-Returns-》維持一貫的喜劇風格，保證有不少爆笑情節，田中圭透露吉田鋼太郎常會即興演出，林遣都也總能見招拆招做出反應，讓他經常忍不住笑出聲，當他快忍不住的時候，會一邊確認鏡頭的拍攝方向，這樣笑場就可以避開鏡頭不會穿幫。
真島秀和分享自己印象深刻的好笑場景，就是春牧婚禮上黑澤部長突然出現，三人吵成一團，「我本來是要上前阻止牧的，但林遣都的力量太強，我整個失去平衡，不知不覺就被夾在講台上」。《大叔的愛-Returns-》1月6日起每週六獨家在KKTV更新播出。
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