▲Volvo XC60 Recharge Polestar T8 全能身手，讓你當個無視選擇困難的大人！

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多年來Volvo雖然不乏性能車款，但相較於德系對手的齊全陣容，Volvo確實是相對單薄，特別是這十年內，除了先前曾推出的V60 Polestar以外，大概就屬此次試車主角XC60 Recharge Polestar T8。
XC60 Recharge Polestar T8的現身，補足了XC60車系對於性能面較為欠缺的營造，對於駕馭有熱情的車主而言，可以兼顧著一人與多人使用的不同面向，一個人可以享受著強悍的性能，多人乘坐時可以照顧對於舒適的需求，再加上原本XC60就已相當出色的空間、安全等面向，還有那因為可插電式油電動力所達到的60.4km/L夢幻油耗數字，你說XC60 Recharge Polestar T8，是不是真的可以讓買車人想要的全都包。
最新的2024年式車型，XC60 Recharge Polestar T8延續先前的產品優勢，外觀上畫龍點睛的性能妝點沒缺席，車頭水箱罩與車尾的Polestar Engineered徽章、21吋5輻Y型亮黑鍛造輪圈與金黃色的Akebono名家煞車卡鉗，雖然不若德系對手M GmbH或AMG般張牙舞爪，但低調到適度妝點，似乎也更符合喜愛Volvo品牌調性的族群。
XC60 Recharge Polestar T8的性能味在座艙內更是隱藏至極，除了前座兩只Nappa皮革與運動織布包覆的跑車座椅加上亮黃色安全帶設計，多數人應該無法發現其潛藏的渾厚實力，但也因此佈局中，XC60過往為人著稱的舒適度得以完美兼容，藉由Clean Zone純淨車室系統與AP高效複合清淨科技，提供潔淨的空氣品質；Orrefors水晶排檔桿頭適度的點綴出精品質感；加熱座椅在天寒時溫熱身軀；Bowers & Wilkins多媒體音響系統，透過15支揚聲器的規格，在排氣聲浪低調隱藏時，可以給予全車大小的聽覺饗宴。
因為XC60 Recharge Polestar T8的性能身份，少了座椅的通風功能、也沒有更體貼後座的四區恆溫空調，並因為Recharge T8車型所需安置的18.8kWh電池安排位置，後座中央也無法安置空調出風口，不過整體舒適度沒有因此打上太多折扣，且當用力催谷時那飽滿的加速度，更是讓人忘卻了上述細微的配備差異。
2.0升渦輪增壓汽油引擎加上電驅輔助，高達455hp最大馬力與72.3kgm扭力輸出，五秒內就可以完成0-100km/h加速過程，雖然對比當前一票讓人瞠目結舌的電動車款，這加速力道不算狠角色，但充沛中帶著線性與易掌控的特性，還有內燃機引擎所帶著些機械運作的顆粒感受，就像數位時代再厲害的濾鏡也取代不了的底片粗糙感，刺激著早已將駕馭樂趣因家庭用車而藏至不知處的一家之主內心熱血。再搭配上多元選擇的駕駛模式，時而猛爆、時而斯文，多重性能的家庭用車，XC60 Recharge Polestar T8確實詮釋得很到位。
除了動力面的強化、外內設計的點綴，XC60 Recharge Polestar T8的運動身份，還可以在Ohlins避震系統與引擎室拉桿中窺見，硬朗中帶些Q感的底盤回饋感受，對於自身而言已經逼近運動休旅底盤極限，再多一分就超出了可以接受的範圍，但不可諱言的，對於車身重心轉移的抑制、轉彎時車身側傾的掌握，都可以較一般XC60車型的懸吊表現好得太多。
當然，如果要讓運動身手更臻上乘，更硬朗的調校應為必須，但卻會在家庭用車與運動休旅中失了衡。但若要問我最鍾情的XC60車系底盤調校，我仍會選擇XC60 Recharge T8 Ultimate版本所配置的Four-C底盤，藉由氣壓式懸吊的設定，讓底盤表情更為多元，或許在運動模式下不若Ohlins調校來得高明，但在舒適端的表現，似乎更能符合此次主題的多重性格。
新台幣328.1萬的身價，別說相較BMW X4 M Competion的576萬親民不少，就算對比X4 M40i同樣很具優勢；以455hp馬力條件進一步搜索，Porsche Macan GTS也在火力範圍內，但其490萬元起的售價，更清楚展現XC60 Recharge Polestar T8的極高性價比。
或許，行駛在道路上，XC60 Recharge Polestar T8對於性能迷的吸睛程度，不過上述的幾款對手，但就像開文所述，XC60 Recharge Polestar T8滿足的不是道路上投射的羨慕眼光，而是自身對於駕馭樂趣的追求、對於同車家人的舒適與開心，能以此售價兼容的如此均衡，XC60 Recharge Polestar T8的價值，展露無遺。