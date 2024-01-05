張震嶽關房間1天火速產歌！靠手機就能寫 「創作祕訣」不藏了
藝人張震嶽主持的音樂選秀實境節目《滾石摘星號》，野台PK最終戰結果出爐，留下的8組選手們將前往「星聲宿舍」進行集訓，結果才第一天，張震嶽就默默把自己關在房間，結果花不到一天時間迅速產出節目主題曲〈等待南風〉，而且旋律超好聽，他也罕見公開火速寫歌的創作過程。
記者詹鎰睿／綜合報導
星聲宿舍集訓的第一天，音樂頭目張震嶽默默把自己關在房裡，讓不少學員們開玩笑猜測他是不是都在睡覺？原來張震嶽是在寫歌，並在短短的一天迅速產出《滾石摘星號》的主題曲〈等待南風〉。
好聽又洗腦的旋律讓所有人聽了都驚訝不已。張震嶽更是難得公開創作過程，問及歌曲的旋律，張震嶽表示：「我一想到什麼旋律或和弦的進行，就會用手機錄下來，我手機裡面會累積很多片段，最後會發現這些片段可以湊成一首歌。」
身為《原子少年》冠軍組合的U:NUS在音樂方面要求完美，在擔任指導員期間，特別把整組錄音設備帶來星聲宿舍，還將浴缸打造成錄音室，畫面幽默有趣。
U:NUS細心地指導學員們音樂創作與錄製，高胥崴提到：「學員的創作完整度很高，有主唱、和聲還有饒舌，他們都做得很好、很厲害！這些創作之後都會用得到，所以我覺得可以趕快把它產出來是最好的！」更多精彩內容請鎖定每週六晚間8點播出的《滾石摘星號》。
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