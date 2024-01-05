台灣平價牛排霸主復活了！老饕改吃「這間」回不去：水準真的太高

開3個多月天天客滿！RestaurantA推新菜　「素白變彩色」料理如畫

▲Restaurant A自去（2023）年9月中開幕後，三個月多天天滿座，即日起也推出全新菜單，以「藝術食客」召集令，菜色變得繽紛多彩，道道好似畫作。（圖／記者葉盛耀攝）
▲Restaurant A自去（2023）年9月中開幕後，三個月多天天滿座，即日起也推出全新菜單，以「藝術食客」召集令，菜色變得繽紛多彩，道道好似畫作。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

Restaurant A自去（2023）年9月中開幕後，三個多月以來天天滿座，即日起也推出最新一季新菜單《:在白之外...》(:Apart From WHITE)。有別於開幕菜單以「素白」為主題，最新菜單則以「藝術食客」召集令，多道菜色變得繽紛多彩，chef Alain 提到，希望用餐客人拿起麵包、刀叉當畫筆，完成主餐盤上的獨有藝術作品。

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黃以倫 Alain是江振誠餐廳RAW的前主廚，於去年的第四季終於有了屬於自己的代表作「Restaurant A」，當時從餐廳裝潢到菜色、餐盤，都選擇大量的白色調，他說：「白是最能乘載各種元素的顏色，也最能跟任何顏色搭載。」歷經三個多月營運之後，推出了仲冬菜單《:在白之外》(:Apart From WHITE)，他果真以白來乘載了豐富的顏色。菜單以秋收瓜果蔬菜的橙黃為主旋律，搭配咖啡色醃漬菌菇，翠綠鮮嫩的蔬菜捲包裹亮橘色系的帝王蟹肉等，還適時有黑白相間的海鮮溫沙拉，一道道豐富又夠驚喜的視覺饗宴。

▲江振誠的RAW餐廳前主廚黃以倫所領軍的新餐廳「A」（Restaurant A），去年9月開張後，最近又推出最新一季菜單。（圖／記者葉盛耀攝）
▲江振誠的RAW餐廳前主廚黃以倫所領軍的新餐廳「A」（Restaurant A），去年9月開張後，最近又推出最新一季菜單。（圖／記者葉盛耀攝）
新菜單中，有好幾道都是延續之前受到好評的佳作，像是菜色最開場一樣有「循環利用的開胃小點」共5道，遵循鹹、甜、酸、苦、辣、鮮，而「軟木塞」此菜依舊出現在新菜單中，外型與軟木塞幾乎無異，但卻是個鹹味如捲心酥的點心，內餡此次改用栗子、起司、荳蔻等。開胃小點中還有蕈菇甜甜圈搭配上一季菜單就有的卡布奇諾濃湯，是當年感動chef Alain，讓他打定主義要邁向法餐路途的菜色，此湯預估將會是Restaurant A的經典。

▲上一季成功創造話題的首道開胃菜，以軟木塞為外型，同樣於此次菜單中嚐得到。（圖／記者葉盛耀攝）
▲上一季成功創造話題的首道開胃菜，以軟木塞為外型，同樣於此次菜單中嚐得到。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，冷前菜「金冊」以蕈菇搭配拉丁風味的酸甜醬汁Escabeche，以及海膽、魚肉、甜蝦等，鮮爽又不失刺激。暖沙拉「舞墨」則是在一堆色彩中呈現「黑與白」，好似中國水墨畫，以鮑魚肝醬、綠色番茄、烤過的茭白筍、炭烤章魚腳，尤其是切絲的槍烏賊，好似滿滿鮮味的義大利麵條，再加上溫熱的墨魚油醋與辣椒蒜頭脆片，交織出飽滿鮮味的暖心料理。

▲冷前菜「金冊」外型就以匯聚多樣食材，顏色繽紛。（圖／記者葉盛耀攝）
▲冷前菜「金冊」外型就以匯聚多樣食材，顏色繽紛。（圖／記者葉盛耀攝）
▲暖沙拉「舞墨」外型好似水墨畫，品嚐時則會覺得像墨魚麵，匯聚多種鮮味，風味濃醇。（圖／記者葉盛耀攝）
▲暖沙拉「舞墨」外型好似水墨畫，品嚐時則會覺得像墨魚麵，匯聚多種鮮味，風味濃醇。（圖／記者葉盛耀攝）
可愛的菜色「碧水」，是將梨山高麗菜包捲入帝王蟹肉，掩上細緻富有鮮味的泡泡，一旁還有以辣根與毛豆泥製成的「偽哇沙米」，外觀同樣雅緻如藝品。

▲細緻泡泡裡頭，是高麗菜包捲帝王蟹肉。（圖／記者葉盛耀攝）
▲細緻泡泡裡頭，是高麗菜包捲帝王蟹肉。（圖／記者葉盛耀攝）
而此季主菜則是羊肉，「赭緹」裡有溫度拿捏完美、恰到好處的羊里肌，多汁而香嫩，一旁則有紅椒泥、黑色海藻醬、灰白色的鮪魚醬、翠綠色的香草蔥油，以及堅果醬與吃起來會誤以為是魚酥的焦化奶油碎等，這些不但是襯托羊里肌的配角，更是顏料，讓這道菜好似印象派畫作。chef Alain 說：「我們想解放客人的雙手，拿起麵包、刀叉把盤內醬汁吃光光！」因此建議客人可以撕一塊麵包直接抹盤，將盤子「吃乾抹淨」，就是他想在「A」跟 大家分享的經典法餐體驗。

▲主菜「赭緹」是最能代表藝術畫作主題的菜色，羊里肌旁是各式繽紛的醬汁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲主菜「赭緹」是最能代表藝術畫作主題的菜色，羊里肌旁是各式繽紛的醬汁。（圖／記者葉盛耀攝）
Restaurant A開幕三個月以來，屢獲好評的白色系裝潢風格，因為把空間留白，任何出現在餐廳內的色彩、質地、情緒都更顯得有個性和出口，牆上掛著台籍藝術家李佳駿、陳劭彥以及梁平正等三人的藝術創作，讓餐廳不只是餐廳，更是美麗的藝文展覽空間，每一季度會更 換一次展品和策展主題。 這裡的餐價午間套餐新台幣4,850元起+10%、晚間套餐新台幣6,850元起+10%，皆已含精選酒精或無酒精飲品pairing，另有VIP包廂價格。採線上預約方式，每個月1日開放下個月的訂位。

另外，台北文華東方酒店則將有米其林客座餐會。此次嘉賓為義大利科莫湖文華東方酒店L˜ARIA餐廳行政主廚- 麥西米里亞諾．布拉索涅(Massimiliano Blasone)，他曾於義大利、德國與英國多間知名米其林星級餐廳歷練，更曾於倫敦餐飲界創下最快摘下米其林星的紀錄，並以精湛廚藝領軍L˜ARIA餐廳入選《義大利米其林指南》。

▲台北文華東方酒店邀請米其林主廚麥西米里亞諾．布拉索涅(Massimiliano Blasone)，將於2024年1月12日晚餐起至1月13日及14日午晚餐期間客座Bencotto。（圖／台北文華東方酒店提供）
▲台北文華東方酒店邀請米其林主廚麥西米里亞諾．布拉索涅(Massimiliano Blasone)，將於2024年1月12日晚餐起至1月13日及14日午晚餐期間客座Bencotto。（圖／台北文華東方酒店提供）
麥西米里亞諾主廚以融合日式元素的當代義式料理聞名，此次將以台北作為其亞洲巡迴客座首站，於2024年1月12日晚餐起至1月13日及14日午晚餐期間客座Bencotto ，展演融合正統義大利特色與日本風味的期間限定創義美饌，五道式《綺義饗宴》每位4,380元+10%起，加價2,880元+10％，可享五款佐餐佳釀。

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