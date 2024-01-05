開3個多月天天客滿！RestaurantA推新菜　「素白變彩色」料理如畫

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新菜單中，有好幾道都是延續之前受到好評的佳作，像是菜色最開場一樣有「循環利用的開胃小點」共5道，遵循鹹、甜、酸、苦、辣、鮮，而「軟木塞」此菜依舊出現在新菜單中，外型與軟木塞幾乎無異，但卻是個鹹味如捲心酥的點心，內餡此次改用栗子、起司、荳蔻等。開胃小點中還有蕈菇甜甜圈搭配上一季菜單就有的卡布奇諾濃湯，是當年感動chef Alain，讓他打定主義要邁向法餐路途的菜色，此湯預估將會是Restaurant A的經典。
另外，冷前菜「金冊」以蕈菇搭配拉丁風味的酸甜醬汁Escabeche，以及海膽、魚肉、甜蝦等，鮮爽又不失刺激。暖沙拉「舞墨」則是在一堆色彩中呈現「黑與白」，好似中國水墨畫，以鮑魚肝醬、綠色番茄、烤過的茭白筍、炭烤章魚腳，尤其是切絲的槍烏賊，好似滿滿鮮味的義大利麵條，再加上溫熱的墨魚油醋與辣椒蒜頭脆片，交織出飽滿鮮味的暖心料理。
可愛的菜色「碧水」，是將梨山高麗菜包捲入帝王蟹肉，掩上細緻富有鮮味的泡泡，一旁還有以辣根與毛豆泥製成的「偽哇沙米」，外觀同樣雅緻如藝品。
而此季主菜則是羊肉，「赭緹」裡有溫度拿捏完美、恰到好處的羊里肌，多汁而香嫩，一旁則有紅椒泥、黑色海藻醬、灰白色的鮪魚醬、翠綠色的香草蔥油，以及堅果醬與吃起來會誤以為是魚酥的焦化奶油碎等，這些不但是襯托羊里肌的配角，更是顏料，讓這道菜好似印象派畫作。chef Alain 說：「我們想解放客人的雙手，拿起麵包、刀叉把盤內醬汁吃光光！」因此建議客人可以撕一塊麵包直接抹盤，將盤子「吃乾抹淨」，就是他想在「A」跟 大家分享的經典法餐體驗。
Restaurant A開幕三個月以來，屢獲好評的白色系裝潢風格，因為把空間留白，任何出現在餐廳內的色彩、質地、情緒都更顯得有個性和出口，牆上掛著台籍藝術家李佳駿、陳劭彥以及梁平正等三人的藝術創作，讓餐廳不只是餐廳，更是美麗的藝文展覽空間，每一季度會更 換一次展品和策展主題。 這裡的餐價午間套餐新台幣4,850元起+10%、晚間套餐新台幣6,850元起+10%，皆已含精選酒精或無酒精飲品pairing，另有VIP包廂價格。採線上預約方式，每個月1日開放下個月的訂位。
另外，台北文華東方酒店則將有米其林客座餐會。此次嘉賓為義大利科莫湖文華東方酒店L˜ARIA餐廳行政主廚- 麥西米里亞諾．布拉索涅(Massimiliano Blasone)，他曾於義大利、德國與英國多間知名米其林星級餐廳歷練，更曾於倫敦餐飲界創下最快摘下米其林星的紀錄，並以精湛廚藝領軍L˜ARIA餐廳入選《義大利米其林指南》。
麥西米里亞諾主廚以融合日式元素的當代義式料理聞名，此次將以台北作為其亞洲巡迴客座首站，於2024年1月12日晚餐起至1月13日及14日午晚餐期間客座Bencotto ，展演融合正統義大利特色與日本風味的期間限定創義美饌，五道式《綺義饗宴》每位4,380元+10%起，加價2,880元+10％，可享五款佐餐佳釀。
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