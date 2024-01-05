朱鎮模「約人色色」失業3年！電視台救他復出 型男發福腫成大叔
韓星朱鎮模2020年1月傳出約砲醜聞後，形象毀於一旦，沉寂3年多沒工作可接，他今（5）日確定將於節目《食客許英萬的白飯紀行》中露面，引起大家關注。
記者陳雅蘭／綜合報導
朱鎮模1999年以電影《火舞豔陽》出道，現今49歲，曾拿過大鐘獎最佳男配角獎、百想藝術大賞影帝等殊榮；卻在2020年1月爆出2013年未婚約砲，甚至還傳美女清涼照給張東健，對話紀錄被駭客曝光，共同好友玄彬衰捲其中，玄彬事後否認並提告造謠的網友。
朱鎮模2020年曾表示，他被駭客威脅時沒有反應，對方就把內容傳給老婆閔惠妍，害家人每天痛苦不堪；多數網友則認為男未婚女未嫁，是真是假並不在意，但朱鎮模依舊受到影響，已有3年多未於大小螢幕前亮相。
事發後朱鎮模沉寂3年多，確定以節目《食客許英萬的白飯紀行》的「新年特輯」回歸演藝圈，這也是他繼2019年拍完電視劇《Big Issue》後，相隔5年再於大眾前露面。
朱鎮模時隔許久錄節目，預告中尷尬情緒難掩，也能發現他略微發福，據悉他會在節目中分享跟妻子這幾年的故事，同時表示「謝謝妻子成為我堅強的後盾」，節目內容於5日台灣時間晚間7點在《TV朝鮮》公開。
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