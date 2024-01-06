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影／陳將双參加三分球大賽飆17顆外線！讚Curry改變了籃球世代

▲全台首場《#ShootLikeCurry三分球大賽》週末火熱登場，陳將双、張俊生、宋瑞蓁三名運動員代言Curry活動。（圖／UA提供）
▲全台首場《#ShootLikeCurry三分球大賽》週末火熱登場，陳將双、張俊生、宋瑞蓁三名運動員代言Curry活動。（圖／UA提供）

記者吳政紘/台北報導

世新男籃陳將双、張俊生、以及世新女籃宋瑞蓁今（6）日出席UNDER ARMOUR《#ShootLikeCurry三分球大賽》活動現場，集結全台各地兩百名射手，展現三分彈連續命中火燙手感。陳將双表示，自己很欣賞StephenCurry，因為他是這世代很好的三分射手，並且準度很高，他自己會以他為榜樣，也影響這個世代，陳將双也狂飆17顆三分外線，致敬這位傳奇射手。

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陳將双跟隊友張俊生一起參加挑戰，但是張俊生三分外線命中不多，他自認表現不及格，陳將双雖然場邊談笑風生，但一上場就專心上陣，狂飆17顆外線。

宋瑞蓁自己是控衛，也期待可以學到跟Curry一樣的手感，並且在關鍵時刻勇敢出手的果決，三人都穿上「CURRY BRAND X BRUCE LEE」的聯名新品，讓不少民眾現場感受到Curry的偉大。

▲全台首場《#ShootLikeCurry三分球大賽》週末火熱登場，陳將双、張俊生、宋瑞蓁三名運動員代言Curry活動。（圖／UA提供）
▲全台首場《#ShootLikeCurry三分球大賽》週末火熱登場，陳將双、張俊生、宋瑞蓁三名運動員代言Curry活動。（圖／UA提供）
CURRY與李小龍精神交會造就聯名契機！CURRY BRAND X BRUCE LEE要你一同識英雄、重英雄李小龍的武學思想及人生哲學影響整個東西方民族，更透過好萊塢影視作品名揚國際！為致敬東方超級英雄李小龍，UNDER ARMOUR攜手CURRY BRAND以李小龍最後一部曠世之作《龍爭虎鬥》及『太極』元素為設計靈感，打造一系列「CURRY BRAND X BRUCE LEE」聯名新品。

▲全台首場《#ShootLikeCurry三分球大賽》週末火熱登場，陳將双、張俊生、宋瑞蓁三名運動員代言Curry活動。（圖／UA提供）
▲全台首場《#ShootLikeCurry三分球大賽》週末火熱登場，陳將双、張俊生、宋瑞蓁三名運動員代言Curry活動。（圖／UA提供）
提及本次合作聯名的契機，Stephen Curry表示非常景仰李小龍對社會和流行文化的影響：「在尋找生命目標並為其付出一切這方面，李小龍堪稱大師。」而李小龍家族企業合夥人Dennis Chang則分享：「StephenCurry和李小龍的目標都是想讓社會變得更好，並給予大眾正向影響力，而他們也透過自己的運動能力、專注和決心去展現共同價值觀，這也是我們選擇和CURRY BRAND合作的原因。」看似橫跨世代且專注於不同領域的兩位巨星，卻巧妙擁有著精神與理念上的強烈連結，就如『三分球』及『寸拳』分別是Stephen Curry和李小龍最具代表性的武器，也同時象徵追求夢想、克服困境、以及邁向頂峰時所需的勇氣和自我紀律。

此外，他們倆人還巧合的與『奧克蘭』有著密切聯繫，奧克蘭是金州勇士隊多年的主場、也是李小龍創立截拳道的誕生地。而為了致敬同為龍年出生的Stephen Curry和李小龍，UNDER ARMOUR更特別選在2024龍年為大家帶來全新CURRY BRAND X BRUCE LEE系列新品！本次聯名系列新品囊括CURRY 11 XBRUCE LEE聯名籃球鞋與籃球系列服飾，並以風、火、水、地四大元素來呈現本次聯名配色主題。

CURRY11X BRUCE LEE「Fire」配色，於鞋面處揮灑凝膠繪圖來展現龍形印花，搭配火紅色調與鮮豔黃色點綴，營造出視覺上的震撼效果；「Wind」配色，便是演繹李小龍變化莫測、出拳如風的威猛之氣；「Future Dragon」配色則採用黑銀碎玻璃設計，致敬在《龍爭虎鬥》電影中，李小龍打碎玻璃幻象並擊敗敵人的著名場景。男CURRY 11 XBRUCE LEE聯名籃球鞋售價NT$5,580元。

▲全台首場《#ShootLikeCurry三分球大賽》週末火熱登場，陳將双、張俊生、宋瑞蓁三名運動員代言Curry活動。（圖／UA提供）
▲全台首場《#ShootLikeCurry三分球大賽》週末火熱登場，陳將双、張俊生、宋瑞蓁三名運動員代言Curry活動。（圖／UA提供）
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