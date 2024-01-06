吳姍儒「拒接2024跨年主持」內幕好辛酸！當媽後認了：想安靜度過
藝人吳姍儒（Sandy）靠著流利口吻與幽默主持風格，成為台灣新生代一線女主持，去年還首次擔任新北耶誕城活動主持，廣受好評，怎料今年跨年卻不見吳姍儒身影，引發討論。原來吳姍儒早就決定推掉跨年主持，帶著老公和孩子「小初一」飛去峇里島跨年。回憶出道後的忙碌生活，再看著抱在懷裡的孩子，讓吳姍儒感性直呼：「嗯，這就是我想要的平靜。」
記者詹鎰睿／綜合報導
吳姍儒昨（5）日在IG發文回憶，出道前總是認為跨年就應該要有活動、有安排，而成為主持人之後更加忙碌，從定裝、修改、二定、開會、re稿、彩排等等的前置作業再到跨完年，深夜回到家後還得花點時間，讓高漲的情緒放鬆。吳姍儒笑說，她甚至在疫情期間，主持過台下空無一人的晚會，以及主持到一半有人騎車衝上台的荒謬經歷。
在歷經去年一連兩天的新北耶誕城主持後，吳姍儒心滿意足，決定在今年為了兒子推掉所有跨年主持活動，早早訂好機票，帶著全家人飛到峇里島跨年，雖然旅途舟車勞頓奔波，身體沒有放鬆，但吳姍儒清楚知道，「這是我想要的平靜，我到當地，心裡一放鬆，聲音就好了。」
最後吳姍儒開心分享，「這趟旅程朋友們的孩子們也都在，我們會合後就累趴了，還有些微鼻塞但其他正常，我看初一睡了，也快速安頓好自己，抱著他好好補眠，嗯，這就是我想要的平靜。沒有倒數、沒有歡呼、沒有華服與觀眾，就是安安靜靜地向時間走去。」
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