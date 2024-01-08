倒數120小時戰報／綠藍白高雄造勢互尬　賴：再把韓國瑜三振出局

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選前黃金週，藍綠白三陣營昨都選在高雄舉辦大造勢，柯文哲在高雄市鼓山區舉辦造勢活動，現場喊出6萬人參與，柯文哲進場時也花了10多分鐘，才走到台上，氣氛熱烈。柯文哲演說時表示，政治不難，做對事情、不對的不要做、認真做事就好。他也批評賴清德，台灣現在有五缺，還缺蛋缺疫苗，最重要的是最「缺德」。
韓國瑜前天說，柯文哲的選舉像「空氣槍」，即「熱鬧但不會贏」，喊話選票應盡快回流，支持侯友宜。柯文哲對此回應，韓國瑜受到很大壓力，「私下跟我講得不一樣」。至於私下講了什麼？柯趁機酸，不會像侯友宜一樣，把別人私下簡訊公開拿到外面來唸。
至於曾經擔任民眾黨桃園市黨部發言人的馬治薇，這次以無黨籍身分參選立委，卻被查到接受中方虛擬貨幣資助百萬元介選遭到羈押，柯文哲說，馬治薇一開始有來報名要選區域立委，結果投票沒過，包括還有一票在這裡（指自己），「這也是給我一個很大的啟示，要相信眾人的智慧超越個人的智慧，因為我們常常會偏聽。」
【國民黨】
國民黨昨到高雄舉行大型造勢晚會，主辦喊出現場湧入12萬人，侯友宜在蔣萬安、朱立倫陪同下，於接近5時30分時大進場，全程走11分鐘展現超高人氣，侯友宜致詞時喊話支持者，回家一個拉一個告訴家人，支持侯康配，讓台灣繼續走下去。侯友宜也說，民進黨的三大神主牌「廢死、台獨、非核家園」，與民意背道而馳，如果民進黨不拿下來，就讓侯友宜來拿下來。
【民進黨】
賴清德昨連趕三場大造勢。在故鄉新北，現場湧入3萬名支持者到場力挺，賴清德提及最新競選廣告《在路上》，蔡英文已將車子鑰匙交給他和蕭美琴，會開往民主和平的路，走創新繁榮的路並達到目標，更向支持者打趣稱，「不會把你們丟在路邊、大家一起出發！」在屏東造勢晚會，湧入逾4萬名支持者。賴清德說，團結守護、穩定前行、堅定信賴3項使命持續壯大台灣。
到了高雄鳳山，在賴清德上台時 人數突破12萬人。賴清德強調，2024選舉高雄是關鍵，他喊話總統百萬票，立委八仙過海，一定要成功達到，他懇請各位1/13出門投票，因為賴清德、蕭美琴準備好了。
他也拋出三個團結，包含民主力量要團結、朝野要團結、民主陣營要團結；他說，他會建立國家利益超過政黨利益，政黨高於個人利益的文化。他也提到，藍白支持韓國瑜當立法院長，高雄人對韓國瑜最了解，「四年前看清韓國瑜、拒絕他、罷免他，這次要讓民進黨過半，「再拒絕韓國瑜一次、拒絕韓國瑜當立法院長，把他三振出局！」
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