▲ Ford在美國因7.3 升V8引擎文宣馬力數據誤植，將賠償車主最高達300美元

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Ford早在2023年8月就透露，一些搭載 7.3 升「Godzilla」V8 引擎的Super Duty輕卡車與E-Series，實際馬力數據比最初宣傳的要低15hp 或25hp，為彌補這個錯誤，Ford將受影相的車主發出通知，給予補償。受影響的車輛範圍為2021和2022年份的Super Duty輕卡與E-Series，，另還有F53 Motor Home與F59 Step Van，共計161,512輛，其中Super Duty輕卡車（包括底盤駕駛室）、F650/F750 卡車和F53/F59底盤卡車的馬力比宣傳文宣數據低了15hp，E-Series則是低了25hp與18ft·lb，所有受影響的車輛的額定引擎轉速也低了150rpm。
而上述的狀況並非是機械方面的錯誤，純粹是文宣品內的數據誤植，為此Ford將賠償Super Duty 車主100美元，而數據差距較大的E-Series車主則獲得300美元的賠償。
至於數據錯誤是否會影響車輛實際的牽引力與運載能力，畢竟上述車款多為商業用車，以及是否可以事後將引擎輸出調回當初宣傳的數據，Ford則還未有明確回覆美國當地媒體。