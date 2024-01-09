足總盃／曼聯克服傷兵滿營劣勢 2球踢倒維根競技直指冠軍
英格蘭足總盃第3輪最後一場比賽，隊史贏得12次冠軍的「紅魔」曼聯今（9）日對戰英甲維根競技，面對實力較弱的對手，曼聯全場33次射門有14次射正，控球率達67，此戰曼聯靠著Diogo Dalot進球，以及Bruno Fernandes主罰點球得手，最終以2：0踢倒維根競技，順利晉級第4輪。
記者廖聿偉/綜合報導
主場面對「紅魔」曼聯，維根競技在上半場第22分鐘就失守，Dalot在禁區起腳射向遠柱，替曼聯先馳得點，隨後曼聯Rasmus Hojlund、Marcus Rashford先後射門，但不偏不倚打在門柱上，半場曼聯以1球領先。
進入下半場，Fernandes在禁區內遭對手犯規，裁判第一時間判罰12碼，Fernandes在第74分鐘主罰點球得手，替曼聯擴大至2球領先，最終「紅魔」就保持2：0領先優勢結束比賽。
曼聯拿下勝利後確定晉級第4輪，屆時將對上英乙新港郡或英格蘭聯賽第五級、非職業隊伊斯特利，比賽時間為1月27日晚上11點。
曼聯贏球後，主帥Erik ten Hag露出了笑容，但仍點出球隊的問題，「我很滿意上半場掌握住控球權，以及創造不少進攻機會，但應該取得更多進球，不過開心的是，球隊在傷兵滿營的狀態下踢出好表現。」英格蘭足總盃冠軍是曼聯本賽季最重要的目標。