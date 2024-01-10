BTS裝置藝術成歷史！偶像打卡勝地消失 公司要求強制拆除原因曝
韓國人氣男團防彈少年團（BTS）一舉一動備受關注，連去過的地方也會成為韓國打卡景點。地方政府也看見商機，把BTS的MV或封面拍攝地點還原，打造旅遊景點，吸引粉絲到當地打卡消費。但現在經紀公司HYBE，卻要求拆除各地有關BTS的裝置藝術，認為這些已侵權。
記者薛羽彤／綜合報導
高人氣的他們在韓國各地，都有相關的裝置藝術以及壁畫，像是兩年前發行的《Butter》專輯，專輯封面拍攝地就在三陟市孟芳海水浴場，此處更是設立了BTS超大字樣和同款沙灘椅；還有江陵市香湖海邊的一個車站被稱爲「春日車站」的造型物；釜山甘川文化村的防彈少年團壁畫也非常有名，這些之後卻再也看不到了。
HYBE 以「侵害BTS智慧財產權或肖像權」爲由，要求相關地方政府拆除，目前已經批准。對於這樣的措施，引起部分地方政府不滿，他們稱是爲了追尋防彈少年團場所的粉絲們所設的打卡地點，經典地標要拆除掀起論戰。HYBE 解釋，「政府部門、地方政府、公共機關等，原則上不允許利用本公司所屬藝人的名字等，利用本公司智慧財產權的街道建造、造型物、壁畫製作。是爲了保護藝人而採取的措施，考慮到如果持續管理困難，對藝人形象也不利」。
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