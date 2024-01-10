▲ 船外機也要電動化，Mercury Marine於CES展中發表最新電動船外機Avator 75e/110e

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擁有85年歷史Mercury Marine，擁有完整的船外機產品線，自輸出2.5hp單缸動力到500hp、ˊ600hp的V8、V12之大動力產品一應具全，近期再推出了全電動的Avator™ 系列船外機。
在此之前，Mercury Marine經銷商已經可以見到7.5e、20e 和 35e三種動力輸出的Avator電動船外機，而在本屆的CES展中，Mercury Marine再展出了使用範圍更普及的75e和110e兩款新機種。並且預計在今年稍晚正式上市。
而Mercury Marine的Avator™ 系列船外機的命名模式，並非一般以瑪莉數值來命名型號中的數字，全電動的Avator™ 系列船外機則是以額定傳動軸功率來命名，以下為各機種的額定傳動軸功率：
●7.5e ：750W
●20e ：2200W
●35e ：3700W
●75e ：7,500W
●110e ：11,000W
電動船外機與電動車有著相同的特色，就是加速反應比同等動力規格的內燃機快。大家一定會好奇，電動船外機的電源由何而來？就像電動車或電動機車，Mercury Marine亦提供控制器、螺旋槳、電池、顯示器、充電設備與專屬APP，其中電池為Mercury Marine與Mastervolt®合作開發之抽換式鋰電池，續航力則會因水況、天候、船隻設計與荷重等因素而有所不同。不過可以確定的是電動船外機的運作噪音遠比內燃機船外機低，可進一步降低對環境與生物的影響。