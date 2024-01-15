永續經營是什麼？帶你看企業永續經營的重點與範例！

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（一）什麼是永續？了解永續經營理念
「永續」的概念來自於 1987 年聯合國世界環境與發展委員會發表的《我們共同的未來》報告：「永續發展是在滿足當代人需求的同時，也不危害未來世代人們需求的發展模式。」
永續經營（Sustainable Business），定義是指企業在追求經濟效益的同時，也將環境、社會、治理（ESG）3 大面向納入考量，追求平衡和協調，以確保企業長期穩健的發展。
這種經營方式強調不僅僅是商業獲利，更重視照顧未來世代的需求！同時也反映出企業在經營的過程中，注重長期且可持續性發展的永續經營理念，其中包含對環境的尊重、對社會的貢獻，以及對企業治理的強調。
（二）企業永續經營的 3 大重點
企業永續經營的成功與否，關鍵在於其對環境、社會和治理（ESG）的重視，以及是否落實企業社會責任（CSR）和推對永續發展目標（SDGs）。其中的 CSR 可視為企業永續經營的「價值概念」，SDGs 是實踐 CSR 的「細項目標」，而 ESG 則是其「衡量指標」。
換言之，CSR 就像是企業永續經營的終點，而 ESG 是給予前進指引的指南針，SDGs 則是提供路線規劃；綜合三者，猶如一張全面的永續經營地圖，確保企業能夠更全面地理解永續經營的脈絡，從而在各方面取得平衡，並依據這張地圖達到永續經營！以下為 3 大企業永續經營的重點：
（1）實踐 ESG：ESG 是指企業在永續經營過程中考慮到環境（Environmental）、社會（Social）、治理（Governance）3 大面向的因素。在環境保護方面，企業應該致力於減少產品碳足跡、節能減排、推動環境保護等措施；社會責任方面，是要讓企業與利害關係人共存共榮；公司治理方面，則強調公司管理的透明度和公正性，以促進企業長期的永續發展與經營。
想更了解 ESG 是什麼、怎麼做？歡迎參考這篇文章：ESG 完整解析！快速掌握 ESG 關鍵
（2）落實 CSR 企業社會責任：企業社會責任是指企業除了為經濟發展做出貢獻之外，也必須承擔起社會責任，積極參與社會永續議題，並致力改善員工及其家庭、當地社區，以提升社會生活品質，包含環境保護、回饋社會，以及企業倫理、道德和經濟利益。
CSR 是企業永續經營的關鍵！透過落實實踐社會責任，企業不僅能擴大影響力，還能樹立品牌正面形象，贏得消費者的信任與支持。
想更了解 CSR、企業社會責任是什麼？歡迎參考這篇文章：7分鐘快速了解定義及 CSR 企業好處！
（3）推動 SDGs 永續發展目標：SDGs 是聯合國提出的 17 項永續發展目標，旨在改善全球社會面臨的各方面問題，希望藉此引領各國企業一同努力，實現永續發展。
而企業藉由推動 SDGs 永續發展目標，將能夠維護企業形象、提高企業 ESG 分數，以降低多項經營風險。
想更了解 SDGs、永續發展目標是什麼？歡迎參考這篇文章：一次搞懂 SDGs 17 項目標內容！
透過這 3 大企業永續經營的重點，使得企業能夠在永續經營的過程中，實現經濟效益並落實社會責任，以確保對環境和社會產生積極的影響。
二、永續經營策略有哪些？深入探討 ESG 永續經營
ESG 永續經營的核心概念是將企業營運納入更全面的考量中，從而實現經濟、社會和環境的均衡發展。而在追求永續經營的過程，企業可以採用多種策略，特別是在關注環境、社會和治理（ESG）方面，因此以下我們將深入探討 ESG 永續經營的 3 大指標概念，以及相對應的永續經營策略：
（一）3 大 ESG 指標一次搞懂！
ESG 分別代表著環境（Environmental）、社會（Social）和公司治理（Governance）3 大方面的考量，而 ESG 永續經營著重在三者中尋求良好的平衡，而非僅僅追求單一維度的效益。
- ESG 環境保護：ESG 環境保護被視為永續經營中至關重要的一環！此一指標是評估企業是否重視環境永續的議題，包含空氣污染、能源管理、產品包裝、生物多樣性等具體項目。而企業可以藉由減少碳足跡、資源管理、處理廢棄物等面向，體現並推動環境保護、循環經濟的措施，在實現永續經營的同時，也為未來地球生態平衡出一份力。
- ESG 社會責任：ESG 社會責任是指在永續經營上，須對企業所有利害關係人負責，涵蓋投資者、企業員工、消費者等人。該指標用以評估企業如何管理利害關係人的權益，包含：人權議題、社區關懷、客戶關係、勞工福利等具體項目。企業可以透過推動公平的工作勞動條件、積極參與社會公益活動等方式，來實踐其社會責任。而這種社會責任的實踐，不只有助於建立企業良好的形象，同時也提升企業在社會中的永續發展能力。
- ESG 公司治理：ESG公司治理是企業內部管理體系的核心，是用以評估公司運營的透明度與公正度，包含商業倫理、供應鏈管理、風險管理、稅務說明等具體項目，涵蓋公司管理階層、董事會組成，以及主管薪酬、股東權益、董事會治理等。
延伸閱讀：龍頭房仲再奪ESG大獎！「理念」是關鍵
（二）2 大關鍵永續經營策略
- 公司治理策略：公司治理可說是企業永續經營的基石，良好的公司治理應確保企業以透明、公正的方式運營，此舉將有助於維護公司的聲譽，並能夠激勵投資者信心。例如：建立獨立的董事會、透明的決策流程與機制、有規範的財務報告、實行風險管理等，以提升公司的透明度和信任度，並降低內部運作的風險。
- 環境永續策略：實現環境永續是企業在永續經營中的重要挑戰，由於在營運過程中所產生的環境影響，不僅攸關企業形象，還可能對於未來業務運營造成實質風險。因此企業可以藉由制定環保政策，以減少對自然環境的不良影響，像是節能減排、提高資源利用效率、減少廢棄物產生等各方措施，以實現環境永續。
透過整合實踐公司治理和環境永續 2 大關鍵策略，將有助於企業在 ESG 方面取得良好成績，同時提升企業形象，以確保企業在競爭激烈的商業環境中，能夠長期永續發展。
三、企業永續經營成功案例分享：從台灣企業永續經營例子學習如何實踐！
（一）信義房屋以房仲業唯一之姿 榮獲台灣暨全球企業永續獎！
永續界年度盛事「TCSA 台灣企業永續獎」暨「GCSA 全球企業永續獎」，信義房屋榮獲「十大永續典範企業獎（服務業組）」、「永續報告不動產及營造業第 1 類白金級」，以及「全球企業永續獎永續報告書獎－金獎」等 3 大獎項肯定。
信義房屋的每項永續目標皆符合國際標準，每個面向也都有指標性及國際認可，使得信義房屋至今已第 9 度，獲得 TCSA 十大永續典範企業獎！而且信義房屋的永續作為彼此互相關聯，好讓民眾理解信義房屋推動的創新服務對社會、對環境的影響會是什麼，並同時從這些專案上就能看到改變。例如，數位轉型是信義房屋其中一項永續措施，不僅是為了經營面，更在服務面做提升，以及產生對環境和整體交易的效益，像是用紙量相較基準年 2017 減少 96%，在客戶滿意度上也隨之大幅提升。
（二）台新金控摘下台灣企業永續獎 5 項大獎！
台新金控在「TCSA 台灣企業永續獎」中，蟬聯評選綜合表現優異的「台灣百大永續典範企業獎」、「企業永續報告－白金獎」以及「全球企業永續報告－銀獎」，同時也在資訊安全和創新成長面向榮獲「資訊安全領袖獎」和「創新成長領袖獎」單項績效獎肯定，台新金控如此卓越的永續經營成就，不僅引起了業界的關注，更為台新金控未來永續發展注入了信心。長期關注全球永續發展趨勢的台新金控，以穩健腳步整合金融資源，在達成自身永續經營的同時，也引領著整個產業邁向永續發展的未來！
今年更由董事會通過訂定的《台新金控永續金融政策》，進一步強化對環境、社會和公司治理等風險管理，並將 ESG 永續經營納入金融產品規劃的決策考量，提升了實踐永續經營的整體績效。
未來，台新金控將全面投入永續經營，並致力於氣候行動、金融共榮、永續賦能等 3 大面向的永續計畫。針對緩解客戶的碳焦慮，而陸續展開各項行動方案，並驅動淨零轉型，以提升競爭力，立志成為大家的智慧好夥伴，為永續發付出更多貢獻！
（三）裕隆汽車落實 ESG 永續經營 3 大面向！
在「TCSA 台灣企業永續獎」中，公開表揚實踐永續發展範疇（環境、社會、公司治理）績優之企業，裕隆汽車獲頒「永續綜合績效獎」、「單項績效－社會共融領袖獎」及「永續報告獎－銀級」3 大獎項！
更獲選為 2023 年台灣百大永續典範企業，以展現裕隆汽車在執行 ESG 的永續績效、資訊揭露透明度等面向，皆受到外部機構全面且國際性的評比與肯定。
- 環境永續：裕隆汽車自 2013 年起積極建置太陽能光電，累計至 2022 年已布建 11MW 發電量，相當於全廠區用電量；此外透過電氣化、資源循環零廢棄、採購具綠色標章相關物料及設備等行動方案，積極響應淨零排放與減緩氣候變遷的目標。
- 社會共融：裕隆汽車自 2017 年起推動「 9453 友善旅人計畫」，以友善交通、無障礙旅遊行程和無障礙福祉車款，照顧高齡長者和行動不便者，已舉辦 21 場集團企業孝親旅遊，共同打造「有愛無礙」的環境。
- 公司治理：裕隆汽車秉持「誠信經營」守則，積極維護股東權益與平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度等；自第一屆公司治理評鑑至今，已連續 9 年榮獲公司治理評鑑前 5% 殊榮，致力於促進內部治理機制，並提升永續經營價值。
四、永續經營企業資優模範生——信義房屋
信義房屋無論是在環境保護、社會責任或是公司治理層面，皆廣獲各界肯定，並且橫掃各大獎項，更被譽為 ESG 永續經營企業資優生！自 30 多年前，信義房屋領先全產業開始實踐永續經營，並長期落實 ESG 相關作為，像是領先政府首創不動產說明書、推出 4 大保障引起業界跟進等；而信義房屋 ESG 最著名的計畫就是「全民社造行動計劃」，為國內單一企業支持最久、規模最大的計畫，今年已邁入第 19 年，全民社造行動計劃深耕台灣土地，持續發揮永續力量。
全民社造行動計劃的發想，源自於創辦人周俊吉先生有感於當時社會對立，認為社會應該存在凝聚和諧的力量，透過地方創生提案，創造地方經濟效益，消弭城鄉差距，與 ESG 的社會責任價值不謀而合！
此外，在環境治理層面，信義房屋也率先承諾淨零、積極落實節能減碳、推廣減碳概念，甚至遠赴馬來西亞沙巴買下環灘島，預計打造「世界第一個永續旅遊零碳島」！將成為零碳排、永續生活實驗的基地。
延續信義房屋一直以來的「先義後利、以人為本」企業理念，以「永續」為發展核心，在開發的過程中，將優先環境復育、降低環境的負面影響、關注當地社區需求，並結合環灘島生態保育，共同打造低碳旅遊勝地！
未來島上除了規劃頂級飯店之外，將有 90％ 的面積做為復育，也會陸續規劃可再生能源、節能設備、廢水回收、雨水回收、廢棄物管理、太陽能系統等，有效減少對環境的衝擊。
值得注意的是，信義企業集團此次的永續旅遊願景由兩代共創，觀光旅遊事業由周俊吉次子周君澔主導，他自基層做起，並在沙巴駐點兩年，已經復育近 2,000 隻海龜寶寶，並與沙巴州政府合作杜絕非法炸魚行動，保護海洋生態；且此事業與信義企業集團 2030 永續願景相互扣連，創造觀光產業永續發展新標準。
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