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曾寶儀穩交18年男友！被問「婚姻規劃」金句連發：生活比紙更重要

▲曾寶儀穩交18年男友廣受大家關注，被媒體問到「婚姻規劃」時，曾寶儀金句連發，「生活比紙更重要！」（圖／陽光基金會提供）
▲曾寶儀穩交18年男友廣受大家關注，被媒體問到「婚姻規劃」時，曾寶儀金句連發，「生活比紙更重要！」（圖／陽光基金會提供）

記者詹鎰睿／台北報導

藝人曾寶儀今（16）日出席陽光基金會公益活動，談到交往18年的男友林明謙，她早已視對方為家人，雖然身份稱職還沒變，但兩人都很珍惜彼此把握當下，曾寶儀更說出金句，「我們覺得每一天的生活，比一張紙（結婚登記）來得更重要！」

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談到未來會不會踏出下一步人生規劃？曾寶儀大笑反問，「我很好奇，這個問題會被問到幾歲。」她說，這話題兩人都有聊過，可是兩人剛好都是摩羯座，相當懶惰，「但人生很難說喔！」

▲曾寶儀透露看著災區都是她曾到訪過的地方，讓她心情大受影響。（圖／曾寶儀臉書）
▲曾寶儀說，好好生活比較重要，剛好男友也是這樣認為，因此才能走得更久。（圖／曾寶儀臉書）
曾寶儀認為，她目前和男友的生活相處模式，就是珍惜當下、把握生命，「應該是說，我們覺得每一天生活，比一張紙更重要。」不如想想今天晚上要吃什麼，也是因為擁有共同的價值觀，才能順利地往前走。

雖然年過半百，但寶媽也不太會催婚，曾寶儀還幸福地分享，男友過年一定會來拜年，大家早已視為家人看待，生活過得充實又美滿，「就因為我們什麼都不缺，反而覺得沒有必要去做其他事情，重點是每一天要怎麼過，目前來講，我們挺好的！」

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