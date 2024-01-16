曾寶儀穩交18年男友！被問「婚姻規劃」金句連發：生活比紙更重要
藝人曾寶儀今（16）日出席陽光基金會公益活動，談到交往18年的男友林明謙，她早已視對方為家人，雖然身份稱職還沒變，但兩人都很珍惜彼此把握當下，曾寶儀更說出金句，「我們覺得每一天的生活，比一張紙（結婚登記）來得更重要！」
記者詹鎰睿／台北報導
談到未來會不會踏出下一步人生規劃？曾寶儀大笑反問，「我很好奇，這個問題會被問到幾歲。」她說，這話題兩人都有聊過，可是兩人剛好都是摩羯座，相當懶惰，「但人生很難說喔！」
曾寶儀認為，她目前和男友的生活相處模式，就是珍惜當下、把握生命，「應該是說，我們覺得每一天生活，比一張紙更重要。」不如想想今天晚上要吃什麼，也是因為擁有共同的價值觀，才能順利地往前走。
雖然年過半百，但寶媽也不太會催婚，曾寶儀還幸福地分享，男友過年一定會來拜年，大家早已視為家人看待，生活過得充實又美滿，「就因為我們什麼都不缺，反而覺得沒有必要去做其他事情，重點是每一天要怎麼過，目前來講，我們挺好的！」
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