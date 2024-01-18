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珍妮佛洛佩茲第4度婚姻陷危機！傳小班不愛這些日常　耐心被磨光

▲珍妮佛洛佩茲（左）陷入4度離婚危機，傳出班艾佛列已不耐煩被狗仔偷拍、陪老婆逛街的日常。（圖／美聯社）
▲珍妮佛洛佩茲（左）陷入4度離婚危機，傳出班艾佛列已不耐煩被狗仔偷拍、陪老婆逛街的日常。（圖／美聯社）

記者薛羽彤／綜合報導

「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）與「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）2022年舊情復燃互定終身，這也是珍妮佛洛佩茲的第四段婚姻。先前有八卦雜誌爆料2人婚前簽訂「性愛條款」，規定小班1週要行房4次，加上陪伴老婆逛街、被偷拍的日常，小班多次被拍到疲憊不已的模樣，爆出兩人陷入婚姻危機。

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▲珍妮佛洛佩茲（右）和班艾佛列克交往1年，決定重新訂婚。（圖／美聯社／達志影像）
▲珍妮佛洛佩茲（右）和班艾佛列克交往1年，2022年決定重新訂婚。（圖／美聯社／達志影像）
《In Touch》雜誌報導，最新一期封面只見珍妮佛洛佩茲看似憂心忡忡，標題還打出「第4度離婚？」唱衰她的婚姻。報導內容指出，兩人都很珍惜再相愛一次的機會，小班甚至願意陪著翹臀珍做她喜歡的事，像是陪她出門、給狗仔攝影拍個夠，如今1年半過去，小班耐性逐漸被磨光，開始對這些他過去就不愛的事情感到厭煩，脾氣也更加容易爆發。

兩人最近一次被拍到的互動，更加驗證八卦雜誌的猜測。小倆口2023年跨年到波多黎各度假，珍妮佛洛佩茲在逛珠寶店時，小班被拍到突然臉色大變，看起來很煩躁，珍妮佛只好趕快安撫他的情緒，相較於兩人新婚時恩愛的模樣，小班近日多次被拍到情緒煩躁，讓人對他們能否白頭偕老多了幾分懷疑。

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