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老公寓改套房收租！雙北「1狀況」要鄰居同意　合法隔套法規公開

▲雙北合法隔間套房條件公開，想把住家合法隔間成套房出租，如果廁所要增加2間以上，得獲樓下鄰居同意。（示意圖／NOWnews資料照）
▲雙北合法隔間套房條件公開，想把住家合法隔間成套房出租，如果廁所要增加2間以上，得獲樓下鄰居同意。（示意圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

價格親民的公寓親民是不少首購族首選，也是直業投資客心中第一名標的，不少房東們計畫把老公寓改建成套房出租，裝潢得美美的「風格化」套房租金不俗、出租率也高，但專家提醒，在台北市與新北市，想要合法隔套出租要懂法規，若廁所要增加2間以上，得獲樓下鄰居同意簽「直下層同意書」才行。

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設計師豪哥近期在YouTube頻道「哈赫蒙室內裝修｜設計師豪哥」，和富品創毅室內設計師小林一同分享老公寓改建分租套房知識。專做雙北套房隔間的小林指出，隔套和所有換天花板、地板等住家裝潢一樣，依建築法規都要申請「申請室內裝修許可」，只是在雙北有「簡易室內裝修」。

▲北市內湖區數千萬新屋發生裝潢事故，2名裝潢工人陳屍屋內。專家指出，意外事故死亡不算凶宅。（示意圖，非當事現場／資料照片）
▲公寓隔套和所有住家裝潢一樣，依建築法規都要申請「申請室內裝修許可」。（示意圖／資料照片）
小林說明，根據簡易室內裝修原則來申請許可，圖面過關會有「施工許可證」，就可以拜拜並開工，現場按圖面施工，約3道4個月正式完工後，再向主管機關申請「竣工合格證」，其需進行兩段書面審查，審查內容包含材料證明文件、用電安全檢驗證明等。

至於網路流傳雙北做套房，要取得「直下層同意書」。小林表示，最初起源是為雙北早期有許多亂隔現象及公安問題，政府就開始規範裝修廠商、房東，衍生出「多間套房審查條例」，其中一條就是，若要增加2間廁所以上，即要備齊「直下層同意書」，就是要獲樓下鄰居同意。

小林說明，若是30坪公寓原本就有2間廁所，多做1間廁所不用樓下同意，30坪3間廁所就可拼裝成3間1房1廳，或是1個2房1廳加2間套房。如果想增加2間以上廁所，就需要取得樓下鄰居同意。

他指出，施作合法隔間套房，結構上要有建築師、消防技師簽證，建築結構都不能動，且要使用耐燃一級的防火建材等，通風、採光及逃生動線等都有很多要求。雖然實務上，多數鄰居都不簽「直下層同意書」，但建議屋主拿出誠意好好談，還是有成功機率

小林分享，2016年施作隔套完工後，一間在雙北可出租約1萬2000元，現在相同的物件，可租到1萬5000元，裝潢完善又合法的套房出租率也較高。

那麼，一層房最多可隔幾間套房？依《建築法》規定，單層隔間如果在6間以上，房屋就必須從「非供公眾使用的建築物」的H-2類組，變更為「供特定人短期住宿的場所」的H-1類組，就是會被認定成「供公眾使用」的建築物。

「供公眾使用」的建築物相關消防規定會更嚴格，包括隔間建材應使用不燃材料、面積300平方公尺（約 90.75 坪）以上，每2年需要定期申報等。違規可開罰6萬元以上至30萬元以下罰鍰，情節嚴重者還要拆除。

■本文經「哈赫蒙室內裝修｜設計師豪哥」YouTube頻道授權引用。原始出處：無印風格套房 漂亮又舒適 不再擔心被檢舉的合法隔間套房

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