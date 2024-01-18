《Universe Ticket》選出UNIS！陳賢珠曾是2女團成員 最小僅12歲
南韓SBS電視台推出的大型女子選秀《Universe Ticket》，最後一集昨（17）日播畢，同時公布團名為UNIS，最終出道的8位成員來自菲律賓、南韓、日本等國，名次由高到低依序為：Elisia、房允夏、Nana、Gehlee Dangca、林舒媛、陳賢珠、吳允兒、Kotoko，其中最年輕的僅有12歲。
記者陳雅蘭／綜合報導
《Universe Ticket》斥資百億舉辦，原本規定只有10歲至19歲的練習生可參與，後改為2011年前出生的女性都可參加，節目由ITZY成員禮志、彩領擔任主持人，金世正、高潤荷、「少女時代」孝淵、Rian（LACHICA）、ADORA擔任導師，從82位全球參賽者中選出8位成員組團出道。
出道團名在17日播出的最後一集揭曉，為UNIVERSE is started的縮寫UNIS，獲選出道成員將進行為期2年6個月的活動，全部隸屬於「F&F娛樂」，該經紀公司是全球時裝企業所設立的新企劃公司。
最終成為UNIS的成員包含Elisia（菲律賓，14歲）、房允夏（南韓，14歲）、Nana（日本，16歲）、Gehlee Dangca（菲律賓，16歲）、林舒媛（南韓，12歲）、陳賢珠（南韓，22歲）、吳允兒（南韓，14歲）、Kotoko（日本，16歲），最年長跟最年輕的成員足足差了10歲，而陳賢珠是女團Cignature的現任成員、GOOD DAY前成員。
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