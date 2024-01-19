要捐要快！能登半島賑災捐款專戶午夜截止　善款累計金額破4億

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截至1月18日止，已收受捐款12萬6千餘筆、新台幣4億7815萬餘元（不含外交部4日宣布捐贈6000萬日圓）。
衛福部表示，感謝社會各界愛心，日本能登半島震災專案收受捐款至2024年1月19日23時59分截止，之後不再收受捐款；捐款彙整後將全數交由外交部，並至少每月於本部網站辦理公開徵信，以符責信。
民眾想捐助者，可利用以下捐款專戶進行捐款：
一、國內：
(一)臺灣銀行(0040037)，捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」：網路銀行、自動櫃員機(ATM)、臨櫃辦理。
(二)「中央銀行國庫局」，帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理。
(三)郵政劃撥方式(帳號50269506)，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理、自動櫃員機(ATM)辦理金融卡跨行轉帳捐款，金融機構代號700、帳號50269506。(四)四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。
二、國外：
「兆豐國際商業銀行國外部」，帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。
民眾捐款請指定用途：「日本能登半島震災專案」，於公告期間，本部賑災專戶之捐款，如無指定其他用途，一律視為該專案捐款。為製發收據，請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至(02)8590-6065，聯絡電話：衛生福利部(02)8590-6666分機6648、6649。