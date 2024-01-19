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要捐要快！能登半島賑災捐款專戶午夜截止　善款累計金額破4億

▲日本能登半島元旦發生規模7.6地震，其中石川縣輪島市受災嚴重，救難人員持續在嚴寒氣候下搜尋生還者並運送救援物資。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本能登半島元旦發生規模7.6地震，其中石川縣輪島市受災嚴重，救難人員持續在嚴寒氣候下搜尋生還者並運送救援物資。（圖／美聯社／達志影像）

記者林志怡／台北報導

日本能登半島在今（2024）年1月1日發生芮氏規模7.6強震，迄今造成232人死亡、565傷，以及21人失聯，衛福部也開立捐款專戶，收集民眾善款，並將由外交部轉交日本。該捐款專戶將在今（19）日午夜停止收款，民眾若想捐款幫助當地受災戶與災後重建，務必把握最後時間。

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日本能登半島於113年1月1日下午發生芮氏規模7.6強震，造成多處道路斷裂，部分房屋倒塌、人員傷亡，行政院責成衛福部自2024年1月5日起至1月19日止開放賑災專戶，接受社會各界捐款。

截至1月18日止，已收受捐款12萬6千餘筆、新台幣4億7815萬餘元（不含外交部4日宣布捐贈6000萬日圓）。

衛福部表示，感謝社會各界愛心，日本能登半島震災專案收受捐款至2024年1月19日23時59分截止，之後不再收受捐款；捐款彙整後將全數交由外交部，並至少每月於本部網站辦理公開徵信，以符責信。

民眾想捐助者，可利用以下捐款專戶進行捐款：

一、國內：

(一)臺灣銀行(0040037)，捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」：網路銀行、自動櫃員機(ATM)、臨櫃辦理。

(二)「中央銀行國庫局」，帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理。

(三)郵政劃撥方式(帳號50269506)，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理、自動櫃員機(ATM)辦理金融卡跨行轉帳捐款，金融機構代號700、帳號50269506。(四)四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。

二、國外：

「兆豐國際商業銀行國外部」，帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

民眾捐款請指定用途：「日本能登半島震災專案」，於公告期間，本部賑災專戶之捐款，如無指定其他用途，一律視為該專案捐款。為製發收據，請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至(02)8590-6065，聯絡電話：衛生福利部(02)8590-6666分機6648、6649。

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