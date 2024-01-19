PAZZO聯名SNOOPY萌翻！信義區UR LIVING旗艦店開幕「獨家搶先賣」
台灣服飾品牌PAZZO今（2024）年首次與人氣IP史努比SNOOPY與花生漫畫PEANUTS推出系列聯名服飾、用品，美式風格 PEANUTS CLASSROOM在帽TEE、衛衣、襪子等單品驚喜登場，休閒美式風加上俏皮可愛的造型必搶，還有主題周邊包括餐盤、馬克杯、筆記本、原子筆及托特包等。為了慶祝信義區新地標「UR LIVING旗艦店」開幕，今（19日）門市獨家搶先開賣PAZZO史努比SNOOPY聯名系列。
記者鍾怡婷/綜合報導
本次PAZZO X SNOOPY 夢幻聯名，希望將療癒氛圍感染每個生活細節，推出男女共穿的毛衣、帽TEE、衛衣、襪子及棒球帽主題週邊小物加入餐盤、馬克杯、筆記本、原子筆及托特包，也不能錯過加價購 SNOOPY 鑰匙圈吊飾。
PAZZO X SNOOPY 聯名系列推出 SNOOPY 以及 Woodstock 造形毛衣，背後設計加入此次聯名主題「PEANUTSCLASSROOM」，OVERSIZED 男女共穿版型完美點綴穿搭造型。聯名系列販售 SNOOPY 造形抽繩帽 TEE，以不分性別的設計呈現品牌經典。搭配同色系聯名棒球帽，是上班族和學生黨的通勤首選裝扮。
PAZZO X SNOOPY 聯名系列推出3款印花圓領大學TEE，版型採用男女共穿設計；以日常百搭的色調輕鬆切換搭配模式。正面印花以主題 LOGO 搭配 SNOOPY 及PEANUTS 經典角色們。其中一款圓領大學 TEE 採用此次聯名主題色，中性綠 SNOOPY 剪影搭配溫柔米色，打造質感日常穿搭。
除了服飾外，必收單品還有SNOOPY 聯名托特包，共有綠色及米色，刺繡圖案有 SNOOPY 及 Olaf 兩個選擇，包包上再搭配SNOOPY 鑰匙圈吊飾，立刻擁有滿滿療癒感。 聯名棒球帽結合品牌經典 PPP LOGO，顏色有中性綠、深藍及米杏三種顏色。
生活週邊小物則有SNOOPY 造型陶瓷餐盤、深盤及馬克杯，文具愛好者可以選擇PEANUTS CLASSROOM便條筆記本，單筆訂單滿2,500元並含PEANUTS系列任一商品，即可獲得「史努比造型原子筆」。
該系列將在1月22日起在官網、實體門市開賣，不過今（19）日歡慶信義區新地標「UR LIVING旗艦店」開賣，即起獨家在店內搶先販售。而UR LIVING旗艦店不只有PAZZO可以逛，門市有美而快集團旗下六大服飾品牌PAZZO、MEIER.Q、MERCCI22、MOUGGAN、NAGUMO MIYUKI、CHENN CHENN一次逛好逛滿，就在信義區的ATT 4 FUN新登場。
此外，美式休閒服裝品牌Gap也攜手迪士尼經典人氣萌寵—史迪奇，推出聯名系列童裝，以經典角色史迪奇、安琪活潑的樣貌為靈感與Gap Logo融合，為男童與女童推出共15款單品，品項包含大學T、帽T、連帽外套、刷毛長褲等。系列設計運用史迪奇調皮、可愛的形象，並結合童趣的印花圖案與新春元素，讓小朋友們在新年期間能夠喜氣滿滿地展現活力。Gap x迪士尼史迪奇聯名系列即日起已於Gap全台門市及官網發售。