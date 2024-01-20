全球最大冰山向北漂移　專家：恐逐漸消融

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A23a於1986年從南極洲西部的菲爾希納龍尼冰棚（Filchner-Ronne Ice Shelf）崩解，成為世界上最古老且最大的冰山。
隨著探險船隻近日靠近這座冰山，巨大的裂縫和冰山邊緣形成的美麗藍色拱形結構漸漸映入眼簾。探險隊隊長史特羅恩（Ian Strachan）說，高達4公尺高的巨浪「猛擊」、「敲打」冰山壁，敲下一些冰塊，還使一些拱形結構坍塌。
科學研究組織英國南極勘測（British Antarctic Survey）專家佛萊明（Andrew Fleming）告訴法新社，他在2020年透過衛星影像看到這座冰山在「晃動」。
原本卡在海底的A23a去年底脫身，開始向北漂流。
A23a移動路線與先前的大冰山A68和A76大致相同，沿著威德爾海（Weddell Sea）一條被稱為「冰山巷」（iceberg alley）的路徑，經過南極半島（Antarctica Peninsula）東側。
探險船上的首席科學家梅傑斯（Andrew Meijers）表示，隨著冰山進入南冰洋（Southern Ocean），溫暖的海水和更大的海浪將開始將冰山打碎。（譯者：王嘉語/核稿：侯姿瑩）1130120