陳妍希新造型染橘髮化身「真人版娜美」 瘦身成功馬甲線現形
40歲台灣女星陳妍希因演出《那些年，我們一起追的女孩》中的女主角「沈佳宜」走紅。2016年她嫁給大陸演員陳曉，婚後育有一子，同時也將事業重心轉向中國。陳妍希出道以來有著嬰兒肥的臉蛋，近年來她勤於健身，最近她曝光為雜誌拍攝的封面照，將頭髮染成橘色，猶如「真人版娜美」，與以往的形象差很大，掀起網友熱議。
記者薛羽彤／綜合報導
陳妍希近日在微博上曬出，與陳喬恩一起為雜誌拍攝的照片，兩人一起展現多組瑜伽動作，特別的是，以往富有氣質形象的陳妍希，居然將頭髮染成橘色，看上去猶如動漫角色「娜美」。其中一張陳妍希露出小蠻腰，連馬甲線都一清二楚，讓大家一起目睹她瘦身成功的結果。
事實上，陳妍希一直以來飽受嬰兒肥所困擾，之前演出新版《神鵰俠侶》時，被嘲笑是「小龍女變小籠包」遭批「最腫小龍女」。2021年她立下「不瘦10斤（5公斤）不換頭像」承諾，今年年初陳妍希曬出自己的體重數字，只有44.4公斤，她開心表示「雖然知道體重不是最重要的，還要看體脂各方面，和健康是最重要的，堅持瘦到這個公斤數，只是想要守當初的承諾，我終於可以換頭像啦！」
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