香港「爺孫戀」熟女爆靠裸照捲950萬！債主1晚3次怒喊：人財兩失
有「TVB御用皇帝」封號的73歲港星李龍基，和37歲女友Chris Wong（王青霞）交往4年，去年傳出有意閃婚，「爺孫戀」備受關注，未料Chris近日被踢爆假學歷、賣淘寶貨等黑歷史，甚至有債主區陽偉跳出來指控她用裸照借錢，約定好發生性關係借貸3萬美金（約950萬台幣），結果至今未返還，但Chris受訪表示早就還清借款，甚至還多給5000港幣（約2.2萬台幣），隨後又刪除與李龍基的親密合照，不知是否因負面新聞太多影響了感情。
記者江芷稜／綜合報導
該名債主爆料說，與Chris經由微信認識多年，她自稱從小移民到美國，家裡非常有錢，開設製造直昇機的公司，最近周轉出問題，才想跟他借貸3萬美元（約950萬台幣），2個星期就會返還，為了取信於他，她甚至傳送私密裸照給對方收藏，並見面發生性關係，1晚就有3次親密行為。
但過了約定好的時間，Chris尚未還錢，區陽偉憤怒表示，自己將廣州房子賣掉籌錢借給她，這筆錢本來要用來美國買房，對方尚未歸還，讓他深感受騙，甚至想要走上絕路，「她騙走我的錢，我想過自殺，她真的害慘我」，加上借錢時用餐、開房間都是自己付錢， 1晚3次用盡體力，他自稱根本是「人財兩失」。
對此，《香港01》向Chris求證，她反駁對方誇大不實，當天見面借錢後，隔天就返回家裡，未跟對方發生性關係，欠債也早就請姊姊匯款還清，自己還以微信發了5000元人民幣（約2.2萬台幣）感謝，並曬出轉帳證據；至於傳裸照一事，她澄清僅是傳性感照片，懷疑此事是6年前的往事，對方此時爆料可能別有居心。不過，Chris隨後刪除了IG上所有與李龍基的合照，李龍基被問到此事表示心情混亂，目前不便回應。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道