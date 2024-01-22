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吳彥祖罕見發飆！怒批這2款亞裔芭比「用刻板印象瞎搞」

▲吳彥祖逛街看到兩款亞裔芭比設計太奇特，怒批是用刻板印象瞎搞的。（圖／吳彥祖微博）
▲吳彥祖逛街看到兩款亞裔芭比設計太奇特，怒批是用刻板印象瞎搞的。（圖／吳彥祖微博）

記者江芷稜／綜合報導

香港男星吳彥祖經常在社群網站分享生活感想，他昨（21）日罕見動怒，曬出一系列芭比推出的亞裔玩偶，當中包含不同種族以及職業，宣稱「妳能成為任何樣子」，卻出現小提琴家、熊貓醫生的職業，讓他感覺被冒犯，發文怒批「用刻板印象瞎搞的」，狠狠傷害了亞裔族群。

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▲即便年紀將近半百，吳彥祖依舊散發出不凡魅力。（圖／吳彥祖微博）
▲吳彥祖在微博向來直言不諱，曾經透露無性生活讓粉絲嚇一跳。（圖／吳彥祖微博）
去年美國電影《芭比》大受好評，全球票房突破10億元美金（約310億元台幣），被視為描述女權主義的崛起，鼓勵大家不該被刻板印象定義，不過，吳彥祖對於這兩款芭比的設計相當不以為然，他表示自己很支持多樣性，但一個號稱「妳可以成為任何人」的亞裔芭比，卻是設定小提琴家和熊貓醫生，這更符合的是「妳可以成為亞裔父母希望妳成為的任何人吧！」

▲印滿熊貓圖案的醫生芭比，讓吳彥祖看不下去，認為充滿對華裔的刻板印象。（圖／吳彥祖微博）
▲印滿熊貓圖案的醫生芭比，讓吳彥祖看不下去，認為充滿對華裔的刻板印象。（圖／吳彥祖微博）
亞洲人望子成龍、望女成鳳，吳彥祖認為這2款奇特的芭比「要麼是個非亞裔用刻板印象瞎搞的，要麼設計這個的是個背負了代際創傷的亞裔」，才會將熊貓、醫生等元素結合，認為有人想成為熊貓醫生。

▲吳彥祖認為亞裔的小提琴家芭比，是設計師以刻板印象製作的。（圖／吳彥祖微博）
▲吳彥祖認為亞裔的小提琴家芭比，是設計師以刻板印象製作的。（圖／吳彥祖微博）
此文一出讓許多網友心有戚戚焉，紛紛附和「熊貓醫生也太好笑了，設計這個娃娃的人對亞裔一無所知的體現吧」、「Daniel說的很有道理，這種設定仍然充滿了對亞裔，尤其是華人的刻板偏見」、「亞洲面孔配上熊貓竹子元素，就是代表亞裔、華裔了嗎，再加上醫生、小提琴家的職業設定，刻板印象滿了！」

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