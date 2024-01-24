鼎王「無老鍋」插旗信義區！消費就送嫩豚豬 滿額梅花豬買1送1
寒流中吃鍋最溫暖，來自台中的《鼎王餐飲集團》旗下品牌「無老鍋」插旗信義區，煥新為「複合式店型」，結合火鍋和手搖茶飲的消費模式，新店開幕優惠，今（24）~1月31日內用達低消免費送「鮮Q嫩豚豬」乙盤，另有2月29日前消費並撰寫Google商家好評送「指定手搖茶飲」乙杯，還有即日起~1月31日平日內用發票金額滿2500元，享「梅花豬肉買一送一」。另外，「Supreme Salmon美威鮭魚」即日起於各大美威鮭魚專賣店，也推出北海道具代表性的特色鍋物「味噌牛奶鮭魚石狩鍋」。
記者葉盛耀/綜合報導
無老鍋近年拓展海外市場，品牌遍布台灣、上海、香港、澳門與越南等，全球總店數達19家，2024年插旗信義區，定位為「複合式店型」，結合手搖飲模式，並推出台北信義店才有的獨家甜點「流沙白糖粿」。「無老鍋」的明星湯頭「麵包豆腐白湯鍋」帶奶白色澤，滋味香醇濃郁，最建議可加入「冰淇淋豆腐」，是以花枝漿等食材製作，質地好似豆腐。
另一湯頭「無老辣香鍋」，則以中藥香辛料熬製湯頭濃醇，口感微辣又不刺激的辛香味覺，靈魂鍋底則有「麵包豆腐」及「薄片鴨血」免費無限續加，其中「麵包豆腐」更是有別於傳統豆腐，口感綿鬆像凍豆腐，但又更細嫩，會吸飽湯汁，吃起來更夠味。
無老鍋信義店標榜「複合式店型」，吃鍋還能喝到沁心的特色茶飲，主打飲品像是「柚見蜜香綠凍飲」，是以清新葡萄柚、蜂蜜搭配綠茶，加入滑嫩的鐵觀音茶凍。「無老菊花飲」則是以枸杞與杭菊黃金比例沖泡，入口淡雅茶香，富含菊花的原汁原味，飲料可提供內用與外帶皆可。
新店開幕推出三重優惠活動，像是今（24）日~1月31日內用達到低消免費送「鮮Q嫩豚豬」乙盤。2月29日前，消費並撰寫Google商家好評送「指定手搖茶飲」乙杯。還有即日起~1月31日平日內用發票金額滿2500元，享「梅花豬肉買一送一」。
除了圍爐吃鍋，也有精緻又養生的個人鍋選擇。由全球最大挪威鮭魚供應商MOWI美威集團，在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，即日起，於全台各大美威鮭魚專賣店端上日本北海道最具代表性的特色鍋物「味噌牛奶鮭魚石狩鍋」，嚴選挪威直送、高品質的鮮嫩鮭魚，佐上五星研發團隊以北海道石狩鍋為概念所獨家調製的豚骨湯底，選用白味噌、牛奶以黃金比例慢火熬煮，增添風味層次，搭配鮮蝦、魷魚圈，以及洋蔥、高麗菜、玉米塊、板豆腐、花椰菜、黑木耳等多種當令時蔬，濃郁甘甜的湯汁自然襯出鮭魚鮮味。
美威鮭魚也因應年節推出「美威鮭魚干貝海鮮丸」，即日起於全台家樂福、Mia C’bon超市、美威鮭魚網路商店、美威鮭魚廚房販售，是將鮭魚與干貝雙食材揉入，融合魷魚、荸薺等食材增添豐富口感，業者強調不額外添加色素、香料、防腐劑、味精等人工添加物，顛覆傳統澎湃年菜高油、高糖、高熱量的既定印象，更具健康概念。