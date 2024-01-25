貼進你的心　柯有倫愛家暖男形象獲在地磁磚品牌信賴

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紅螞蟻磁磚源自於陶瓷之鄉─鶯歌傳統工藝，是超過五十年的陶瓷窯業標竿品牌，採用與世界同步的義大利3D數位噴墨技術，全自動電腦數位操控模式與磁磚工藝完美結合。本著「品質看得見，過程是關鍵，用心做好每一片磁磚」的企業理念，多年來在地經營在地服務，為消費者營造空間的美感，打造出高雅時尚的建築美學。
消費者可能會好奇紅螞蟻磁磚命名的由來：「小小螞蟻雖不起眼，但牠們團隊分工的精神、嚴密的組織、遵循階級和向心力等特點都體現出團結精神，更是低調卻又強勢的能量！」這正是紅螞蟻磁磚所追求品質卓越的精神與永續百年品牌的目標。
業者指出，購買磁磚時有幾項辨別品質的秘訣，例如：磁磚的翹曲程度一定要夠平整，不彎曲不翹角才不會影響施工；磁磚的抗彎強度，也要強度載重夠高才能夠承受重物的壓力如家中的大型傢俱等等；另外還有吸水率測試，吸水率越低的磁磚其耐久性也較佳；另外最重要的是防滑性，選擇鋪貼磁磚於浴室或是公共空間時，一定要選擇防滑性強的磁磚，止滑係數一定要在0.55以上才夠安全。
市場上磁磚品牌眾多，消費者選購時也可多了解產品是否已取得各項認證，紅螞蟻磁磚的CNS正字標記，表示磁磚品質上通過了國家標準檢驗局的各項檢測安全有保障， MIT微笑標章，即指Made in Taiwan原產地認證。
台灣一般正規工廠生產製造的磁磚品質是非常好的，例如工廠大多都採用義大利最先進的技術與機械設備、高規格的數位噴墨機、5000噸成型機、自動化窯爐系統等等，另外對於品質上從原物料的監控到燒成後的成品檢驗，都經過層層把關。在地品牌也能貼近關照消費者端的售後服務，紅螞蟻在全台灣12個經銷據點，就是為了能夠有更縝密周到的服務。