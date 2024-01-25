中天美女主播張若妤又懷孕了！一看超音波照：預產期竟跟生日同天
中天主播張若妤今（25）日在社群平台宣布升格2寶媽，透露寶寶的預產期竟和她生日同一天：「雖然生產日通常不會是預產期當天，但光是超音波上的日期是7月17日，就已經讓我覺得跟這孩子很有緣，也有一種天注定的感覺。」但坦言第2胎來得太突然，內心既期待又害怕被打敗，「女兒才7個多月大，才剛適應新手媽媽的生活，就又領到1本全新的媽媽手冊，而且想到又要開始發胖，就覺得天啊！真是辛苦我的肚皮了。」就連驗孕時她都覺得像作夢，生理期沒來當天，問先生會不會又有，對方說不可能這麼容易，結果過幾天再一驗立刻出現2條線，「當下睡意全消，立刻睜大眼睛確認自己不是在作夢。」
記者楊穎軒／綜合報導
如今懷孕已滿3個月，張若妤說自己比任何人都還驚訝：「因為第1胎很努力地備孕了1年，但過程還是一波三折，所以我跟先生都覺得懷孕不是件容易的事。」第2胎初期她還曾在主播台出血，「大概懷孕2個月，某天新聞播到一半突然有股濕濕的感覺，一進廣告我立刻轉頭看裙襬竟然有一片血跡，由於當時未滿3個月，我不曉得怎麼開口說是孕期出血，大家都以為我是生理期弄髒裙子。」張若妤一下班就急奔急診室，「我邊開車邊跟孩子喊話『拜託一定要牢牢抓緊媽媽』，到醫院後，醫生研判是初期胎盤處在比較低位，所以一開始還不太穩定容易出血，後來打了2支安胎針，吃了安胎藥之後，幸好一切都很好。」
張若妤目前的播報工作都仍照常進行，但體力明顯容易疲累，「晚上回家帶小孩，現在會很容易疲倦，所以更得抓緊時間把重要工作完成，像是過年前的存檔，我一收到指令就立刻規劃錄影，因為我知道未來只會越來越累，能趕快處理的就盡快先完成。」她也發現懷二寶肚子大得比較快，「第1胎會特別小心，每天吃一堆保健食品，但現在因為還有女兒要照顧，常常會忘記自己是孕婦，而且第2胎肚子大得非常快，食慾變超好，再加上天氣冷又吃得特別多，因此都還請服裝師搭配西裝外套遮肚。」
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