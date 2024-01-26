2024新北走春活動！「拍貼巴士」快閃7大博物館 送龍年特色紅包
喜迎農曆春節即將登場，連假出遊還沒想好要去哪？新北市文化局推出「文化走春-龍在一起・吉龍舞春」走春活動，將在新北7大博物館推出應景表演、手作課程，還有「拍貼巴士」快閃7大場館，只要在博物館消費即可免費玩拍貼，參加活動還加碼送龍年特色紅包袋一組。
家庭消費中心/綜合報導
文化局在春節期間推出「好運吉祥龍總來」、「龍光煥發過好年」、「欣欣向龍走春趣」三大活動。新北市副市長朱惕之今（26日）出席「文化走春-龍在一起・吉龍舞春」活動記者會提到，今年活動邀請知名設計師宋政傑，運用文字設計專長，以聚攏環繞之龍的概念呈現「龍在一起」意象，主視覺象徵新年人人團圓，福氣聚攏而來的吉祥涵義。
「龍光煥發過好年」將超夯拍貼機搬進復古巴士，並且在初二至初五期間（2月11日至14日）快閃新北7大博物館，將有多款龍年主題視覺畫框供選擇，只要於駐館當日於該館文化商店消費，不限金額可獲得1張免費拍貼體驗券，各館限量60張。副市長朱惕之今也搶先體驗拍貼巴士，並秀出拍貼機照片，邀請民眾年節跟家人一起留下美麗回憶。
此外，民眾參加新北7大館舍臉書粉專之拍照打卡活動，還可獲得龍趣味標語貼紙1份，各館還有線上抽獎送特色文創禮品。
「好運吉祥龍總來」配合「龍在一起」主題設計之專屬紅包組，圖樣特別設計能互相拼接的造型，呼應「一起」、「相聚」主題，民眾只要元2月3日至2月7日期間至新北7大博物館與活動，即可獲得領取（數量有限，發完為止）。
最後「欣欣向龍走春趣」是由各博物館規劃年節DIY體驗活動，例如十三行博物館製作喜氣吉祥畫；黃金博物館拓印春聯；鶯歌陶瓷博物館Q萌龍工作坊課程；林本源園邸羊毛氈織皂手作體驗；龍耀林園燈籠手作體驗。
淡水古蹟博物館則辦理集章活動，民眾可以在紅毛城、小白宮及滬尾礮臺找到隱藏的可愛圖章，蓋上2024年福氣滿滿的圖案做收藏；新北市美術館則推出「樂作作」活動，可印製開運籤詩或御守，適合年節闔家大小一起手動玩創意。