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王大陸吃火鍋激吻新歡！舊愛蔡卓宜遭酸民挑釁　怒回：去抖音問他

▲王大陸（右）和蔡卓宜去年情變，與新歡沐軒打得火熱，蔡卓宜被酸民問到舊愛，怒回要網友自己去問。（圖／翻攝自微博）
▲王大陸（右）和蔡卓宜去年情變，與新歡沐軒打得火熱，蔡卓宜被酸民問到舊愛，怒回要網友自己去問。（圖／翻攝自微博）

記者江芷稜／綜合報導

王大陸去年分手「大馬女神」蔡卓宜，和新女友沐軒打得火熱，多次被拍到甜蜜滑雪、去夜店，還戴著同款手鍊，即使沒有正式官宣，戀情卻很明朗化，最近小情侶又被偷拍到去吃羊肉火鍋，情到濃時竟然大方熱吻，毫不在乎味道，顯然是在熱戀中，有網友刻意去蔡卓宜的抖音評論區詢問她舊愛的問題，讓女神忍不住動怒了！

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▲王大陸鬆口熱戀中。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲王大陸去年鬆口熱戀中。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲王大陸（右一）、蔡卓宜（中）過去出雙入對。（圖／翻攝自柯震東IG）
▲王大陸（右）、蔡卓宜（中）過去出雙入對。（圖／翻攝自柯震東IG）
中國娛樂營銷號「娛樂圈趙大明白」，拍到王大陸帶女友沐軒去吃銅鍋涮肉，兩人入座時不選面對面的位置，刻意坐在同一邊，點了菜後愛意滿滿地互視聊天，一邊涮著菜、吃著肉，氣氛相當好。戴帽的王大陸吃到一半，突然把頭湊過去親吻女友，嘗到甜頭後仍不收斂，多次向沐軒索吻，女友也相當配合，狗仔譏笑王大陸有了女友在身邊，羊肉都不香了。

▲王大陸（左）和沐軒被拍到去吃羊肉火鍋。（圖／「娛樂圈趙大明白」微博）
▲王大陸（左）和沐軒被拍到去吃羊肉火鍋。（圖／「娛樂圈趙大明白」微博）
▲王大陸（左）吃火鍋時突然把臉湊過去，和沐軒玩親親。（圖／「娛樂圈趙大明白」微博）
▲王大陸（左）吃火鍋時突然把臉湊過去，和沐軒玩親親。（圖／「娛樂圈趙大明白」微博）
而蔡卓宜去年和王大陸分手，雙方已經互退IG追蹤，兩人鬧翻的原因至今仍是個謎。對於男友擁新歡後，她在抖音發布新歌〈I Don’t Care〉，表達不在乎他人的評價，要做自己的意味濃厚。卻有酸民刻意挑釁，到蔡卓宜的抖音洗版，留言「我只想知道王大陸最近過得如何」，讓蔡卓宜不忍了，直球對決回嗆對方「要不你去他抖音問」。

▲蔡卓宜被酸民問王大陸的問題，要對方自己去問他。（圖／蔡卓宜抖音）
▲蔡卓宜被酸民問王大陸的問題，要對方自己去問他。（圖／蔡卓宜抖音）
▲蔡卓宜發表新歌〈I don't care〉，不願回應情變的事情。（圖／蔡卓宜FB）
▲蔡卓宜發表新歌〈I don't care〉，不願回應情變的事情。（圖／蔡卓宜FB）
王大陸和蔡卓宜曾經公開認愛，見過對方家人，如今分手撕破臉，男方換女友速度驚人，蔡卓宜面臨酸民刻意挑釁，她也為每條抖音留言點讚，包括有關王大陸的評論也點讚，有網友好奇她為何這麼做，蔡卓宜幽默回應「為了打歌不擇手段」，展現女神的霸氣。

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