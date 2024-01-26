AI挑戰下的動畫設計！醒吾科大打造動畫設計研習營　擄獲學子心

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醒吾科技大學數位設計系的授課講師孟宗儒，透過遊戲互動的方式讓學員從不同的設計構面切入，重新認識如何從零建構出特色風格與創意兼具的動畫角色造型設計。
孟宗儒指出，即使未來動畫產業面臨生成式AI技術的挑戰，但最終決定作品價值的核心創意始終還是人，「只要能夠掌握到繪圖的細節與展現個人風格，即使AI技術再進步，始終無法取代人類無限的創意，這也是現在學生必須認知的關鍵。」
雖然活動適逢113學年大學學測考程，不過開放報名3天就滿額，遠從桃園到板橋參加的學員表示：「本身對於繪畫相當有興趣，但過去受限於模仿既定的風格，一直找不到自己的特色，這次的課程相當實用，也增加自己未來走相關產業的信心與動力。」
醒吾科技大學數位設計系主任連敏旭指出，系所長年以培育影視動畫設計專業創作人才，積極達到畢業即就業為教學核心主軸，此次特地在寒假舉辦數位研習營，就是希望透過活動發掘與培養更多未來的產業人才，活動地點亦特地選在新北市板橋深受國內動漫迷喜愛的「良師塾人文食飲」空間舉辦。
連敏旭表示，良師塾人文食飲不定期以動漫為主題佈置，上課空間充滿豐富的動漫主視覺，有助於參加的學員啟發創意與角色創作的思考能力，研習結束後也頒發研習證書予每位學員，期盼所有學員在研習營中都能夠對於動畫產業有不一樣的認知，未來也將不定期舉辦各類數位產業相關的研習營，持續深耕高中職，培育與發掘更多產業的未來之星。