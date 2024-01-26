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「BL劇宇宙」番外篇募資1天破百萬　陳玹宇驚曝：親媽是腐女

▲楊懿軒（左起）、洪暐哲、毛祈生、蕭鴻、黃丞邦、陳玹宇、黃禮豐、吳秉宸在BL劇番外篇再續緣分。（圖／三立）
▲楊懿軒（左起）、洪暐哲、毛祈生、蕭鴻、黃丞邦、陳玹宇、黃禮豐、吳秉宸在BL劇番外篇再續緣分。（圖／三立）

記者羅凌筠／綜合報導

三立4部BL劇《絕對佔領》、《免疫屏蔽》、《保留席位》、《恆久定律》籌備「番外篇」，以募資的形式和粉絲見面，《保留席位》的陳玹宇在戲劇播出後受到關注，會在私訊收到男生傳裸照，也有人問原味襪子要賣他多少錢？他笑說自己的媽媽就是個腐女，還熱愛對他直播下指導棋：「她覺得自已是腐女海景第一排，她更懂。」

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▲黃丞邦（右）、陳玹宇在《保留席位》組成CP。（圖／三立）
▲黃丞邦（右）、陳玹宇在《保留席位》組成CP。（圖／三立）
《免疫屏蔽》裡的洪暐哲和楊懿軒兩人不僅在校是學長學弟、當兵更還在同一個地方，工作人員忍不住敲碗兩人在一起；同為台中人的吳秉宸和黃禮豐，更在《恆久定律》試鏡後才發現兩人不僅經驗相似連朋友交集度都超高，吳秉宸更早早聽過黃禮豐大名。

▲黃禮豐（左）、吳秉宸不僅試鏡經驗相似，連朋友交集度都超高。（圖／三立）
▲黃禮豐（左）、吳秉宸不僅試鏡經驗相似，連朋友交集度都超高。（圖／三立）
飾演《保留席位》古宅老闆的黃丞邦，以前和陳玹宇曾在同一場試鏡卻雙雙槓龜，直到這次兩人見面才相認；而和他一起練武打肢體的蕭鴻，竟然跑去演出《絕對佔領》小祕書，而蕭鴻則在試鏡前就是毛祁生的直播觀眾。

黃丞邦除了腐女粉絲外，男粉絲數量也暴增，他笑說在外面或是在健身的時候，會感覺到有目光射過來，但沒有人真的行動，也沒遇過同志告白。陳玹宇在旁邊補充：「丞邦有一個氣場，會讓人覺得可遠觀，不可褻玩焉。」黃丞邦也說自己被告白這件事，接收到比較少，或者是自己太遲鈍。

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