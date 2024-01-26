「BL劇宇宙」番外篇募資1天破百萬　陳玹宇驚曝：親媽是腐女

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飾演《保留席位》古宅老闆的黃丞邦，以前和陳玹宇曾在同一場試鏡卻雙雙槓龜，直到這次兩人見面才相認；而和他一起練武打肢體的蕭鴻，竟然跑去演出《絕對佔領》小祕書，而蕭鴻則在試鏡前就是毛祁生的直播觀眾。
黃丞邦除了腐女粉絲外，男粉絲數量也暴增，他笑說在外面或是在健身的時候，會感覺到有目光射過來，但沒有人真的行動，也沒遇過同志告白。陳玹宇在旁邊補充：「丞邦有一個氣場，會讓人覺得可遠觀，不可褻玩焉。」黃丞邦也說自己被告白這件事，接收到比較少，或者是自己太遲鈍。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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