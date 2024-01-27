這波寒流真的非常冷！賈新興揭「1數據」 超越2016霸王級寒流
寒流逐漸減弱，但北部及東北部今（27）天氣依舊寒冷，幸好下周全台氣溫將回升，高溫飆至30度「溫暖如春」。然而，氣象專家賈新興揭「1數據」超越2016霸王級寒流，那就是連續低溫15度以下長達120小時，比2016年霸王級寒流81小時還要長，佐證這波寒流真的非常冷。
記者徐銘穗/綜合報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（27）在臉書指出，這波寒流真的非常冷，以「台北氣象站」資料和計算的體感溫度，分4類數據，來比較2016年1月23日至1月26日寒流事件以及2024年1月22日到1月25日寒流事件。
1、極端低溫
20160124 低溫4.0度 勝出
20240123 低溫7.4度
2、連續低溫15度以下
2024年 共120小時 勝出
2016年 共81小時
3、連續低溫10度以下
2016年0124 共62小時 勝出
2024年0123 共32小時
4、體感溫度連續10度以下
2016年0124 共68小時 勝出
2024年0123 共40小時
賈新興指出，此波寒流與2016年霸王級寒流相比，2016年的極端低溫勝出，但回溫快，而此波寒流15度連續低溫持續時間較長。今（27）日晨中南部「輻射冷卻」效應較強，最低溫出現在台南（新化區）9.8度，中央氣象署針對4縣市發布低溫特報。下週氣溫逐日漸升，白天「溫暖如春」，下週二起北部高溫攝氏25度以上、中南部接近30度。