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這波寒流真的非常冷！賈新興揭「1數據」　超越2016霸王級寒流

▲雖然寒流逐漸減弱，下周全台氣溫將回升，但氣象專家賈新興揭1數據超越2016霸王級寒流，佐證這波寒流真的非常冷。（圖／記者陳明安攝）
▲雖然寒流逐漸減弱，下周全台氣溫將回升，但氣象專家賈新興揭1數據超越2016霸王級寒流，佐證這波寒流真的非常冷。（圖／記者陳明安攝）

記者徐銘穗/綜合報導

寒流逐漸減弱，但北部及東北部今（27）天氣依舊寒冷，幸好下周全台氣溫將回升，高溫飆至30度「溫暖如春」。然而，氣象專家賈新興揭「1數據」超越2016霸王級寒流，那就是連續低溫15度以下長達120小時，比2016年霸王級寒流81小時還要長，佐證這波寒流真的非常冷。

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台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（27）在臉書指出，這波寒流真的非常冷，以「台北氣象站」資料和計算的體感溫度，分4類數據，來比較2016年1月23日至1月26日寒流事件以及2024年1月22日到1月25日寒流事件。

▲專家表示，2016霸王寒流結束後回溫很快，不過2024這波寒流結束後仍維持11到12度左右低溫。（圖／翻攝賈新興臉書）
▲專家表示，2016霸王寒流結束後回溫很快，不過2024這波寒流結束後仍維持11到12度左右低溫。（圖／翻攝賈新興臉書）
1、極端低溫
20160124　低溫4.0度　勝出
20240123　低溫7.4度

2、連續低溫15度以下
2024年　共120小時　勝出
2016年　共81小時

3、連續低溫10度以下
2016年0124　共62小時 勝出
2024年0123　共32小時

4、體感溫度連續10度以下
2016年0124　共68小時　勝出
2024年0123　共40小時

賈新興指出，此波寒流與2016年霸王級寒流相比，2016年的極端低溫勝出，但回溫快，而此波寒流15度連續低溫持續時間較長。今（27）日晨中南部「輻射冷卻」效應較強，最低溫出現在台南（新化區）9.8度，中央氣象署針對4縣市發布低溫特報。下週氣溫逐日漸升，白天「溫暖如春」，下週二起北部高溫攝氏25度以上、中南部接近30度。


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