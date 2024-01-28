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黃聖依直播帶貨好悽慘！「只賣出1單」廠商怒報警　本人回應了

▲黃聖依直播帶貨只賣出1單，廠商怒報警，黃聖依透過工作室發聲明澄清了。（圖／黃聖依工作室微博）
▲黃聖依直播帶貨只賣出1單，廠商怒報警，黃聖依透過工作室發聲明澄清了。（圖／黃聖依工作室微博）

記者薛羽彤／綜合報導

40歲大陸女星黃聖依以周星馳的電影《功夫》阿芳一角走紅，近日她和老公楊子合體抖音網紅「表哥」覃進展，一同直播帶貨，業者準備了價值人民幣170萬元（約新台幣750萬元）的臘肉產品，沒想到黃聖依3人只賣出一單，商品還全程沒跟明星同框，讓業者氣得報警。

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據陸媒《紅星新聞》報導，某臘肉品牌業者出面控訴，簽約階段就把黃聖依與楊子夫妻直播，寫進了合約裡，並準備了價值170萬人民幣的臘肉產品。最後商品不僅沒和明星同框到，還只賣出一單，銷售額僅人民幣100餘元（約新台幣440元）。

▲黃聖依被控訴直播帶貨沒達成效。（圖／黃聖依工作室微博）
▲黃聖依被控訴直播帶貨沒達成效。（圖／黃聖依工作室微博）
事後，臘肉廠商負責人代表60餘名商家報警，指出他們支付了3000多萬人民幣（約新台幣1.3億元）的直播服務費，但銷售額沒能達到合約規定的最低金額，且相關公司拒絕按合約退款，他們認為相關公司涉嫌合約詐騙。直播公司回應，當時數據確實不佳，不過合約並非針對單場直播，後續還會安排其他直播場次補足銷售額。

黃聖依工作室緊急發出聲明，澄清兩人沒有作出任何形式的招商等授權，以及任何保量等承諾，且兩人全面履行完成了合約內容，包括約定的直播時長、需以嘉賓身份助力推薦30個指定產品等。此外，黃聖依工作室強調，「對於任何未經授權使用黃聖依、楊子肖像或名義進行任何形式的商業活動，我方將堅決追究其法律責任。」

▲黃聖依透過工作室發聲明澄清。（圖／黃聖依工作室微博）
▲黃聖依透過工作室發聲明澄清，直播帶貨陷爭議一事。（圖／黃聖依工作室微博）
▲黃聖依透過工作室發聲明澄清。（圖／黃聖依工作室微博）
 
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