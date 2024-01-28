《黑的教育》張寗斜槓當瑜伽老師　林映唯跨領域設計戒指

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張寗自稱「植物殺手」坦言：「種什麼死什麼，但就情有獨鍾石頭玉。養了好幾回，徒長的徒長，爛根的爛根，總撐不到開花！」但她仍享受過程，除參與台語劇《我的意外室友》及多部影集，近期還考到瑜伽師資證照，打算找機會開班授課。
林志謙選擇不受凡塵俗世拘束的銀柳：「人生中做的每一個決定，都是為了能夠自由自在，快樂且無拘無束地活著。」鄭有傑則認為仙人掌最能象徵他的心境：「你以為是刺的，其實是我的葉子。對不起如果我刺痛你，我不是故意；若你不介意和我保持距離，我願為你開一朵美麗的花。」兩人在即將上線的影集《愛愛內含光》都有精采演出。
洪群鈞以櫻花草「除你之外別無他愛」當成對自己的告白：「一定要先愛自己，這樣才能愛別人。」後續在影集《非殺人小說》、《青春18x2 通往有你的旅程》都能看見他的身影。
劉韋辰參與新片《命中註定那頭鵝》剛殺青，他選了有「強大的生命力」花語的圓葉山烏龜，希望在過盛的20世紀找到屬於自己的樂土。翁嘉薇藉鹿角蕨鼓勵自己失去彈性的時候，出去外面走走吸收養分。閻成誠以麥桿菊象徵「永恆的記憶」、偉莉莎挑選純潔的白色桔梗，象徵純粹且不妖豔。
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