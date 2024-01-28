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《黑的教育》張寗斜槓當瑜伽老師　林映唯跨領域設計戒指

▲「自由試娛樂」10位藝人推出年度形象照做公益，《黑的教育》張寗（左三）考上瑜伽師資證照要斜槓當老師，林映唯（左四）則開始跨領域設計戒指。（圖／自由試娛樂）
▲「自由試娛樂」10位藝人推出年度形象照做公益，《黑的教育》張寗（左三）考上瑜伽師資證照要斜槓當老師，林映唯（左四）則開始跨領域設計戒指。（圖／自由試娛樂）

記者黃雅琪／綜合報導

龍年將至，「自由試娛樂」釋出旗下藝人年度形象照，以萌芽主題搭配不同花卉入鏡，形象照搭配限量公益禮盒，將所得捐給慈善機構。林映唯除了忙拍戲之外，私底下也跨領域學設計戒指；演出《黑的教育》的張寗不遑多讓，已經考到瑜伽師資證照的她，接下來打算開班授課。

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▲林映唯選擇海芋代表自己的精神。（圖／自由試娛樂）
▲林映唯選擇海芋代表自己的精神。（圖／自由試娛樂）
林映唯用帶有「青春活力」的海芋作為新年期許，她接下來有部影集作品準備跟觀眾見面，也發展新技能斜槓設計戒指，期待能不爭不搶、溫柔謙遜地綻放。宋柏緯以繁縷來想像演員生涯能踏實的活著，起伏高低的日子中不迷失在一時的燦爛，蔓衍著生長，享受自己的花期。

▲張寗以石頭玉象徵要努力開出自己的花。（圖／自由試娛樂）
▲張寗以石頭玉象徵要努力開出自己的花。（圖／自由試娛樂）
張寗自稱「植物殺手」坦言：「種什麼死什麼，但就情有獨鍾石頭玉。養了好幾回，徒長的徒長，爛根的爛根，總撐不到開花！」但她仍享受過程，除參與台語劇《我的意外室友》及多部影集，近期還考到瑜伽師資證照，打算找機會開班授課。

▲宋柏緯用不常見的雜草繁縷，希望展現平易近人的面貌。（圖／自由試娛樂）
▲宋柏緯用不常見的雜草繁縷，希望展現平易近人的面貌。（圖／自由試娛樂）
林志謙選擇不受凡塵俗世拘束的銀柳：「人生中做的每一個決定，都是為了能夠自由自在，快樂且無拘無束地活著。」鄭有傑則認為仙人掌最能象徵他的心境：「你以為是刺的，其實是我的葉子。對不起如果我刺痛你，我不是故意；若你不介意和我保持距離，我願為你開一朵美麗的花。」兩人在即將上線的影集《愛愛內含光》都有精采演出。

▲林志謙選擇帶有不受凡塵俗世拘束，有灑脫感的銀柳作為代表自己的植物。（圖／自由試娛樂）
▲林志謙選擇帶有不受凡塵俗世拘束，有灑脫感的銀柳作為代表自己的植物。（圖／自由試娛樂）
洪群鈞以櫻花草「除你之外別無他愛」當成對自己的告白：「一定要先愛自己，這樣才能愛別人。」後續在影集《非殺人小說》、《青春18x2 通往有你的旅程》都能看見他的身影。

劉韋辰參與新片《命中註定那頭鵝》剛殺青，他選了有「強大的生命力」花語的圓葉山烏龜，希望在過盛的20世紀找到屬於自己的樂土。翁嘉薇藉鹿角蕨鼓勵自己失去彈性的時候，出去外面走走吸收養分。閻成誠以麥桿菊象徵「永恆的記憶」、偉莉莎挑選純潔的白色桔梗，象徵純粹且不妖豔。

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