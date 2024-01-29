特稿／SJ話多逼瘋台灣記者「打稿手速跟不上」　因為真誠所以願意

女星買甜糕被天價嚇壞！自嘲：是我不懂行情　內行人曝真相

▲謝麗金被甜糕的價格嚇壞，詢問網友是物價通膨太誇張，還是自己不懂行情。（圖／謝麗金FB）
▲謝麗金被甜糕的價格嚇壞，詢問網友是物價通膨太誇張，還是自己不懂行情。（圖／謝麗金FB）

記者江芷稜／綜合報導

台灣薪水漲了，物價跟著高漲，連藝人都喊吃不消！女星謝麗金在社群平台分享生活日常，她最近到市場買了兩片甜糕，事前沒問價錢，結帳時卻被價格嚇一跳，竟然要價359元，而非想像中的銅板價，她當下非常吃驚，事後忍不住發文詢問粉絲「是通膨太嚴重還是我不懂行情？」掀起網友熱議。

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▲謝麗金曾經差點被溪水沖走。（圖／艾迪昇傳播提供）
▲謝麗金轉戰戲劇圈當演員，經常在社群平台分享生活日常。（圖／艾迪昇傳播提供）
謝麗金在臉書曬出一盒擺放整齊的甜糕，透露自己只買了2片，想說價格應該是親民的，所以沒看價錢，看著老闆娘切片、裝盒，準備掏出荷包時，聽到老闆娘說359元，她驚訝地再問一次確認，老闆娘面不改色地說359元，因為都已經裝盒，謝麗金不好意思說後悔，只好默默付錢返家。

▲謝麗金覺得甜糕太貴，因為已經裝盒不好意思後悔。（圖／謝麗金FB）
▲謝麗金覺得甜糕太貴，因為已經裝盒不好意思後悔。（圖／謝麗金FB） 
▲謝麗金買了2片甜糕，卻要價359元。（圖／謝麗金FB）
▲謝麗金買了2片甜糕，卻要價359元。（圖／謝麗金FB）
她疑惑物價高漲程度，自嘲「是通膨太嚴重還是我不懂行情？」只能希望甜糕能物超所值，提醒大家購物前要仔細看價錢，網友們紛紛表示「太誇張吧」、「就算不親民，這價錢也太高了」、「哇，這樣真的不便宜耶」，好友方馨詢問好吃嗎？謝麗金滿意地說「好吃，有焦糖香味」，也有內行人說「這是珊瑚糕，純手工做的，常買的都知道他們1斤280，好吃不會太甜」。


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