楊貴媚《老少女》下飛機遭阻攔！親談恐怖過程 第3季動向有譜了
由楊貴媚擔任總製作人的《老少女奇遇記》第二季，再次將整組節目團隊搬到日本秋田進行拍攝，與好友鍾欣凌、嚴藝文一同體驗在日台人的文化生活。由於這次是和台灣唯一一間直飛秋田航班的台灣虎航合作，結果一下飛機卻被當地海關阻攔，耽誤了好多時間，幸好團隊們都很給力，錄影相當順利。
記者詹鎰睿／日本報導
楊貴媚分享，比起在台灣拍攝，出國真的比較辛苦，各有利弊，而這次來到日本秋田，一行人也遇到很多狀況，原來秋田機場幾乎沒碰過會有節目團隊特地入境拍攝，因此海關們對《老少女》的所有行李、器材等充滿困惑，並要求一一打開來檢查。為了記錄下飛機、過完海關的畫面，節目團隊通通跑出去，只留下楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文3人與少數劇組人員等待行李檢驗。
結果節目其中一個關鍵道具，正好是節目團隊給3位主持人的驚喜，差點被楊貴媚提早破哏開箱，「我很想趕快解決問題，就一直要求工作人員開箱給海關檢查，劇組工作人員只好把我拉走。」幸好團隊人員都很給力，順利排除狀況。談到第3季的地點？楊貴媚鬆口表示，可能在歐洲拍攝，巴黎、威尼斯都在計劃之內。
雖然拍攝過程艱辛，卻也讓楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文3位主持人玩得不亦樂乎，在當地著名的賞雪聖地田澤湖體驗滑雪，怎料，老少女中最大膽的楊貴媚，一次體驗完「雪上香蕉船」、「甜甜圈」、「趴板」和「坐姿滑板」，讓鍾欣凌自嘆不如，「我覺得這次比較危險，趴的很恐怖，我很怕。」
鍾欣凌還爆料，嚴藝文還在帥哥教練拉著大家的香蕉船時笑到失控。嚴藝文害羞解釋，「本來在他帥氣甩尾的時候，不知道為什麼，看著他拉韁繩，看著他的背影在樹林裡，覺得很像一隻哈士奇，我就笑到瘋掉。」鍾欣凌還補槍說，「結果那個教練叫哈利，更好笑。」
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