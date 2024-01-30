私密處長痘又流膿！只是青春痘惹禍？台大醫詳解「化膿性汗腺炎」

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壓力大、內分泌改變、飲食習慣不當等，都可能會引爆「青春痘」，許多民眾都不陌生，也覺得「過幾天就會好」。但台大醫院皮膚部皮膚保健及外科主任、台灣皮膚科醫學會理事廖怡華指出，如果單一一個痘痘超過2週還好不了、或是同一個部位的痘痘在一年內反覆發作2次以上，就要提高警覺。
台大醫院皮膚部主任蔡呈芳則指出，青春痘是「皮脂腺毛囊」發炎造成的皮膚症狀，常發生在臉部、胸部、背部等處，通常不會出現皮膚瘻管，而發生在「腋下、生殖肛門區、女性乳下皮膚」的痘痘，要注意「頂漿腺」分佈處的毛囊發炎、產生「化膿性汗腺炎」的風險。
📍「化膿性汗腺炎」是什麼？
蔡呈芳進一步說明，「化膿性汗腺炎」是一種廣義的自體發炎性疾病，患者皮膚表面會出現痘痘狀的膿包，會「伴隨疼痛」，這點與青春痘截然不同，且容易在6個月內反覆發生2次以上、常見於皮膚皺摺處或臀部等特定部位，但輕度患者因為病灶與一般的痘痘非常相似，很容易被誤診。
然而，若沒能及時使用抗生素等藥物控制，患者病情惡化為中度、重度時，患者皮膚下就會出現「瘻管」的聯通構造。蔡呈芳說，這些聯通的管道就像地下道一樣，輕壓就會讓患部出現「爆漿」、膿液連續滲出，有些患者也因此出現「椅子恐懼症」、不敢坐下，就怕膿液大爆發，但一般的引流手術只能暫時改善、無法根治症狀。
📍化膿性汗腺炎的風險因素有哪些？
蔡呈芳說，患者的發病年齡大多落在15到24歲之間，但目前尚不清楚化膿性汗腺炎的發生原因、也不清楚誘發的風險因子，不過尼古丁濫用（吸菸）、體重過重、賀爾蒙、摩擦、多汗症等因子，容易加速病況惡化，且患者的病灶也存在轉化為「鱗狀細胞癌」的風險。
📍化膿性汗腺炎治得好嗎？
若民眾出現疑似化膿性汗腺炎症狀、經醫師診察後不幸確診，廖怡華指出，目前仍沒有完全根治的方法，且因為輕度時的症狀容易遭到誤診、仍有不少醫師不清楚這種疾病，化膿性汗腺炎患者得到正確診斷的時間，平均會延遲約7.2年左右。
廖怡華說明，目前對於患者的治療包括藥物、手術等兩種，台灣皮膚科醫學會也領先亞洲、提出治療指引，以減少病灶疼痛、避免疾病惡化、復發或進展，進而改善病友生活品質為目標。
對於目前建議的治療措施，廖怡華說，輕度患者可以通過用藥控制，但中重度化膿性汗腺炎患者就建議接受全身系統性抗生素治療12週，未如預期改善，則建議考慮生物製劑，並同時評估手術可能性，但須注意，目前生物製劑仍未有健保給付、需要患者自費使用。
📍膿包長在私密處，到底看哪科？
不過，對於病灶出現在私密處的患者來說，許多人弄不清楚到底該看皮膚科、泌尿科、還是婦產科。蔡呈芳說，很多人對於皮膚科的印象就是做醫美、要把皮膚變漂亮，實則不然，化膿性汗腺炎等各種發炎疾病也是皮膚科的專業範圍，泌尿科、婦產科不見得知道這些疾病。
因此，蔡呈芳建議，如果民眾出現這類皮膚表面的病灶，可以先諮詢皮膚科，如果診斷後認為、不是皮膚相關疾病，也不用擔心找不到科別，醫師會協助進行轉診、讓民眾到最適合的科別就醫。
廖怡華則提醒，如果意識到自己有類似化膿性汗腺炎、或是其他皮膚病灶反覆發生的情況，但目前沒有症狀、處於穩定期，建議在症狀再度出現時再就醫，不然醫師能做出的判斷也相對有限。