超華麗舞台「6職棒啦啦隊合跳Super Shy」　文總除夕節目重磅登場

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文總秘書長李厚慶表示，台灣文化多元、豐富，為了除夕夜團圓日，WE ARE主打不同領域演出者「跨界共演」，許多組合都是「WE ARE限定」，節目編排上有3個第一：北流有史以來第一次有職棒選手與啦啦隊站上舞台、第一次有台灣歌仔戲演出，以及第一次完整復刻歌廳秀的秀場場景，符合9歲到99歲通吃的訴求。因此，舞台特別追求彈性，透過移動式大螢幕的重新組合、升降及地磚LED串聯，打造出具有氣勢和張力的大V型舞台，讓不同類型的節目都有最強的舞台體驗。
本次舞台設計、「調皮工作室：PLAYFUL DESIGN STUDIO」表示，為了滿足節目多樣性的需求，舞台設有大大小小的LED螢幕，包括內區有3組24米對開結構LED，並安裝旋轉機關；外區有6米LED與28米的V型LED，還有多達300片的地磚LED。透過旋轉和對開螢幕的靈活機關，配合超過400台燈光，組合出高達20種以上的空間氛圍，能適應多個表團的演出需求，讓每個節目都有不同的視覺效果。
文總指出，而舞台視覺則由「固態影像Live」配合節目內容及演出者特色，藏有許多彩蛋，包含重現經典台劇《想見你》中的唱片行畫面、藍寶石歌廳秀的華麗佈景、棒球轉播畫面、各大夜市招牌等，要給大家滿滿的台灣味。
文總表示，其中，阿跨面的演出視覺，邀請到年輕書法家林佳穎揮毫，讓氛圍更雄壯；潮州土狗演出段落則邀請到排灣族藝術家磊勒丹‧巴瓦瓦隆繪製原民圖騰；Yappy的演出橋段更是特製苗栗客家文化的𪹚龍與之搭配，豐富設計讓節目更添氛圍。
文總提到，為了將精彩的演出呈現在電視機上，WE ARE在攝錄與音效上也開出高規格，整場演出出動多台攝影機，更是第一次在北流使用天眼攝影機，跳脫平行視角，由上而下呈現大V舞台不同角度的視覺效果。整場演出音響控台的Channle數高達100CH通道，是專場演唱會4倍的量，演出使用4套多軌錄音系統，總計500音軌。
文總說，感謝舞台設計、視覺設計團隊協助完成本次節目，要為台灣帶來最炸的除夕跨界演出。2024年《WE ARE我們的除夕夜》將於2月9日週五在華視主頻道、中華電信MOD，以及文化總會YouTube、文化總會Facebook、LINE TODAY、TaiwanPlus、Yahoo TV（2月10日播出）等網路平台播出。