Garena宣布結束代理刷寶神作PoE！帳號轉移時程曝光　9年玩家不捨

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PoE台版至今營運長達9年，卻不料今（30）日Garena突然宣布即將代理營運移轉，未來將由原廠與新代理 Hotcool 負責PoE台版的營運。Garena也表示會持續和原廠合作，在轉移開放期間盡力協助各位流亡者完成申請。
Garena官方轉移公告全文
親愛的流亡者：
在鬼島冒險 9 年的旅途即將告一段落，調整步伐後，將展開全新的冒險。Garena《流亡黯道》營運團隊感謝各位流亡者在這趟漫長的旅途中，與我們共同創造許多美好的回憶。Garena《流亡黯道》將於 2024/03/01 結束營運，現有遊戲資料將轉移至新伺服器，帳號轉移事宜及未來遊戲營運將交由原廠與新代理 Hotcool 負責，Garena 會持續和原廠合作，在轉移開放期間盡力協助各位流亡者完成申請。
流亡者可依照下方說明，進行帳號轉移的服務。流亡者帳號中的遊戲角色、遊戲物品、商城道具和黯幣都會完整保留並轉移至新的伺服器中。也提醒流亡者，兌獎中心內存放的物品，要在伺服器關閉前領取至遊戲中才可順利轉移。後續帳號轉移有任何資訊更新或調整，也都會在本篇公告更新說明，請流亡者隨時留意。
最後再次感謝各位流亡者一路以來的支持與陪伴。Stay sane, Exile.
【後續營運時程】
2024/02/15（四）15:00：無法再於 Garena 創建 PoE 的新帳號
2024/02/22（四）15:00：關閉轉點優惠升級活動
2024/02/26（一）15:00：關閉《流亡黯道》儲值中心
2024/02/27（二）15:00：關閉《流亡黯道》兌獎中心和升級獎勵活動
2024/03/01（五）08:00：關閉 Garena《流亡黯道》遊戲伺服器
2024/03/01（五）09:00：Hotcool 伺服器上線
2024/04/01（一）：關閉 Garena《流亡黯道》客服中心
更多詳細資訊，請至官網查看。